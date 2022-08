https://sputniknews.com.tr/20220817/coken-terra-coinin-guney-koreli-kurucusu-yetkililerden-kimse-beni-aramadi-1060030892.html

Çöken Terra Coin'in kurucusu: Yetkililerden kimse beni aramadı

Mayıs ayında çöken ve yatırımcıların yaklaşık 40 milyar dolarlık parasının hiç olmasına neden olan Terra kripto para biriminin kurucu ortağı, yaptığının... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

Kripto para borasında geçen aylarda Terra ve Luna'nın çöküşü, 500 milyar doların üzerinde zarara yol açtı.Çok sayıda küçük yatırımcı, gelişme sonrasında tasarruflarını kaybetti ve Güney Koreli yetkililer kazayla ilgili çok sayıda soruşturma başlattı.Terraform Labs'ın 31 yaşındaki Güney Koreli kurucusu Do Kwon, yaşananlardan sonra ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu. Singapur merkezli Coinage portalına konuşan Do, çöküşün 'acımasız' olduğunu söyledi.'Yanıldığımı kabul ediyorum'Kwon, "Yaraları iyileştirmek açısından yapabileceğim en iyi şey, olan biten her şeyi açık açık anlatmak. Biliyor musunuz, yanıldığımı kabul ediyorum" ifadelelerini kullandı.Güney Kore polisi, geçen ay Do Kwon'un ortağı Daniel Shin'in evine, yasa dışı faaliyet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında baskın düzenledi.Yetkililer ayrıca, Terraform Labs'ın önemli eski ve mevcut çalışanlarına yurt dışına çıkış yasağı koydu ve Do'nun ülkeye döndüğünde onları bilgilendirmesini istedi.Kwon ise, röportajında savcıların kendisiyle temasa geçmediğini savundu. Yatırımcı, Güney Kore'ye tekrar dönüp dönmeyeceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.'Yetkililerle hiç temasa geçmedik'Kwon, "Bu kararı vermek biraz zor çünkü müfettişlerle hiç temasa geçmedik. Bizi hiçbir zaman suçlamadılar" diye konuştu.Öte yandan Terra'ya hala inandığını kaydeden Kwon, "Terra ve Terra topluluğu için elimden geleni yapacağım. Burası benim evim ve burası en parlak geleceğin olduğunu hissettiğim yer" dedi.Terra'nın çöküşünden haftalar sonra Terra 2.0 adlı yeni bir kripto para daha piyasaya sürülmüş, ancak değeri hızla 11 dolardan 2 dolara düşmüştü.

