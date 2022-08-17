Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220817/chpli-belediyeler-ogrenciler-icin-barinma-seferberligi-baslatacak-1060029364.html
CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak
CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T11:38+0300
2022-08-17T11:38+0300
politika
türkiye
chp
barınma
öğrenci
öğrenci yurdu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057948381_0:62:750:484_1920x0_80_0_0_6a4259773c75f42e4584319dbe542d6e.jpg
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci barınma sorunuyla karşı karşıya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlıklarına yurt sorununun çözümü için resmi yazı gönderildi.‘Ağır mağduriyetler oluştu’İktidarın öğrencileri ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bıraktığı belirtilen yazıda, “Ülkemizdeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamaması, ne yazık ki öğrencilerimizi konut kiralama yoluna itmektedir. Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır” denildi.İktidarın bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmadığı belirtilen yazıda, “Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir” ifadeleri yer aldı.Yazıda, belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20220816/yok-baskani-ozvar-buyuksehirlerde-barinma-sorunuyla-ilgili-spor-bakanligiyla-calisma-yurutuyoruz-1060001109.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057948381_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_c7ec4610d190734e9d64bb614946ded6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, chp, barınma, öğrenci, öğrenci yurdu
türkiye, chp, barınma, öğrenci, öğrenci yurdu

CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak

11:38 17.08.2022
© AAÖzel yurt
Özel yurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir seferberlik başlatılması istendi.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci barınma sorunuyla karşı karşıya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlıklarına yurt sorununun çözümü için resmi yazı gönderildi.

‘Ağır mağduriyetler oluştu’

İktidarın öğrencileri ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bıraktığı belirtilen yazıda, “Ülkemizdeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamaması, ne yazık ki öğrencilerimizi konut kiralama yoluna itmektedir. Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır” denildi.
İktidarın bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmadığı belirtilen yazıda, “Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir” ifadeleri yer aldı.
Yazıda, belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenerek, şöyle denildi:

"Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için yeni bir seferberlik başlatmalı, yeni imkânlar yaratarak öğrencilerimizin yanında durmaya devam etmelidir. Belediyelerimiz, yeni eğitim-öğretim yılı için gelebilecek taleplere yönelik araştırmalara başlamalı, bu taleplerin karşılanmasında en etkili yöntemi şimdiden belirlemelidir. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz; hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir. Belediyelerimiz, barınma desteği yanında, dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkânlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalıdır.”

Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
TÜRKİYE
YÖK Başkanı Özvar: Büyükşehirlerde barınma sorunuyla ilgili Spor Bakanlığı'yla çalışma yürütüyoruz
Dün, 16:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала