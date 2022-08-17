https://sputniknews.com.tr/20220817/chpli-belediyeler-ogrenciler-icin-barinma-seferberligi-baslatacak-1060029364.html

CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak

CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T11:38+0300

2022-08-17T11:38+0300

2022-08-17T11:38+0300

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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci barınma sorunuyla karşı karşıya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlıklarına yurt sorununun çözümü için resmi yazı gönderildi.‘Ağır mağduriyetler oluştu’İktidarın öğrencileri ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bıraktığı belirtilen yazıda, “Ülkemizdeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamaması, ne yazık ki öğrencilerimizi konut kiralama yoluna itmektedir. Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır” denildi.İktidarın bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmadığı belirtilen yazıda, “Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir” ifadeleri yer aldı.Yazıda, belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenerek, şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20220816/yok-baskani-ozvar-buyuksehirlerde-barinma-sorunuyla-ilgili-spor-bakanligiyla-calisma-yurutuyoruz-1060001109.html

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türkiye, chp, barınma, öğrenci, öğrenci yurdu