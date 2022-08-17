https://sputniknews.com.tr/20220817/chpli-belediyeler-ogrenciler-icin-barinma-seferberligi-baslatacak-1060029364.html
CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak
CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T11:38+0300
2022-08-17T11:38+0300
2022-08-17T11:38+0300
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci barınma sorunuyla karşı karşıya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlıklarına yurt sorununun çözümü için resmi yazı gönderildi.‘Ağır mağduriyetler oluştu’İktidarın öğrencileri ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bıraktığı belirtilen yazıda, “Ülkemizdeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamaması, ne yazık ki öğrencilerimizi konut kiralama yoluna itmektedir. Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır” denildi.İktidarın bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmadığı belirtilen yazıda, “Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir” ifadeleri yer aldı.Yazıda, belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20220816/yok-baskani-ozvar-buyuksehirlerde-barinma-sorunuyla-ilgili-spor-bakanligiyla-calisma-yurutuyoruz-1060001109.html
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türkiye, chp, barınma, öğrenci, öğrenci yurdu
türkiye, chp, barınma, öğrenci, öğrenci yurdu
CHP’li belediyeler öğrenciler için 'barınma seferberliği' başlatacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir seferberlik başlatılması istendi.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci barınma sorunuyla karşı karşıya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partinin tüm belediye başkanlıklarına yurt sorununun çözümü için resmi yazı gönderildi.
‘Ağır mağduriyetler oluştu’
İktidarın öğrencileri ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bıraktığı belirtilen yazıda, “Ülkemizdeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamaması, ne yazık ki öğrencilerimizi konut kiralama yoluna itmektedir. Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır” denildi.
İktidarın bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmadığı belirtilen yazıda, “Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir” ifadeleri yer aldı.
Yazıda, belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenerek, şöyle denildi:
"Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için yeni bir seferberlik başlatmalı, yeni imkânlar yaratarak öğrencilerimizin yanında durmaya devam etmelidir. Belediyelerimiz, yeni eğitim-öğretim yılı için gelebilecek taleplere yönelik araştırmalara başlamalı, bu taleplerin karşılanmasında en etkili yöntemi şimdiden belirlemelidir. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz; hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir. Belediyelerimiz, barınma desteği yanında, dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkânlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalıdır.”