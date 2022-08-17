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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/canli--tahil-tasiyan-4-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti--1060025297.html
CANLI | Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
CANLI | Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T09:35+0300
2022-08-17T09:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
donbass
yaptırım
abd
nato
avrupa birliği
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rusya, ukrayna, donbass, kremlin, putin, ukrayna'da son durum, tahıl anlaşması, donetsk, lugansk, avrupa birliği, nato, polonya, almanya, yaptırım, belarus, petrol, doğalgaz
rusya, ukrayna, donbass, kremlin, putin, ukrayna'da son durum, tahıl anlaşması, donetsk, lugansk, avrupa birliği, nato, polonya, almanya, yaptırım, belarus, petrol, doğalgaz
Berdyansk Limanı - Sputnik Türkiye

CANLI | Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

09:35 17.08.2022
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Şeker Üreticileri Birliği, ülkedeki 10 şeker fabrikasının yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle faaliyetlerinin askıya alınacağını belirtti.
Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192.18 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230.65 euro'ya yükseldi.
Letonyalı bir yardım kuruluşu, Ukrayna için Bayraktar TB2 insansız hava aracı alınması amacıyla 5 milyon euro toplamak için bağış kampanyası başlattı.
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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CANLI | Rusya’dan IAEA ve BM’ye, Ukrayna ordusunun Zaporojye NGS’ye saldırılarını kınama çağrısı
Dün, 09:19
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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13:39 17.08.2022
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’daki operasyona ilişkin açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir günde Ukrayna ordusuna ait 9 komuta merkezinin vurulduğunu, ayrıca roket ve topçu silah ve mühimmatlarının tutulduğu 9 deponun imha edildiğini bildirdi.
Açıklamada, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü, ayrıca bir Toçka-U balistik füzesinin ve Uragan çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 7 füzenin önlendiği kaydedildi.
Bakanlık, ‘düşmana ağır kayıplar verildiğini’ ifade etti.
13:12 17.08.2022
Kırım’ın kuzeyindeki mühimmat deposunda patlamalar durdu
Cankoy Belediye Başkanı İnna Fedorenko, yerleşimin yakınında bulunan askeri depodaki patlamaların kesildiğini belirtti.
Fedorenko, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Evet, her şey sakin” yanıtını verdi.
Komisyonların henüz hasar değerlendirme çalışmasına başlamadıkları bilgisini veren Fedorenko, “Acil durum sonuçlarını giderme masası toplantısı henüz yapılmadı” diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı dün Kırım'da, Cankoy yerleşiminin yakınında bulunan mühimmat deposunun sabotaj sonucu hasar gördüğünü duyurmuştu.
Olayda ciddi şekilde yaralanan olmadığına dikkat çekilen açıklamada, askeri depodaki patlamanın elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu ve konut binaları dahil olmak üzere bir dizi sivil altyapı tesisinde hasara yol açtığı belirtilmişti.
11:50 17.08.2022
Japonya, temmuz ayında Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı
Japonya, Rusya'dan haziran ayında sıfırladığı petrol ithalatına temmuz ayında yeniden başlarken, iki ülke arasındaki ticaret açığı yüzde 155 arttı.
Japonya Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Rusya'dan yapılan petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65.4 azaldı. Aynı zamanda, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı hacmi geçen yıla göre yüzde 26.1, kömür ithalatı da yüzde 40.1 azaldı.
Bununla beraber Ortadoğu'dan petrol alımını da artıran Japonya'nın temmuz ayında toplam petrol ithalatı yüzde 3.8 olarak kaydedildi.
10:15 17.08.2022
Sterlin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
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09:35 17.08.2022
Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çernomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.
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