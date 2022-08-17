CANLI | Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Şeker Üreticileri Birliği, ülkedeki 10 şeker fabrikasının yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle faaliyetlerinin askıya alınacağını belirtti.
Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192.18 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230.65 euro'ya yükseldi.
Letonyalı bir yardım kuruluşu, Ukrayna için Bayraktar TB2 insansız hava aracı alınması amacıyla 5 milyon euro toplamak için bağış kampanyası başlattı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: