CANLI | Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Kırım’ın kuzeyindeki mühimmat deposunda patlamalar durdu

Cankoy Belediye Başkanı İnna Fedorenko, yerleşimin yakınında bulunan askeri depodaki patlamaların kesildiğini belirtti.

Fedorenko, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Evet, her şey sakin” yanıtını verdi.

Komisyonların henüz hasar değerlendirme çalışmasına başlamadıkları bilgisini veren Fedorenko, “Acil durum sonuçlarını giderme masası toplantısı henüz yapılmadı” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Kırım'da, Cankoy yerleşiminin yakınında bulunan mühimmat deposunun sabotaj sonucu hasar gördüğünü duyurmuştu.

Olayda ciddi şekilde yaralanan olmadığına dikkat çekilen açıklamada, askeri depodaki patlamanın elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu ve konut binaları dahil olmak üzere bir dizi sivil altyapı tesisinde hasara yol açtığı belirtilmişti.