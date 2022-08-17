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https://sputniknews.com.tr/20220817/bulgaristanda-enflasyon-24-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1060025728.html
Bulgaristan'da enflasyon 24 yılın en yüksek seviyesinde
Bulgaristan'da enflasyon 24 yılın en yüksek seviyesinde
Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) ülkedeki enflasyon artışının hızla devam ettiğini, temmuzda yıllık bazda yüzde 17.3'e ulaştığını duyurdu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T09:43+0300
2022-08-17T09:43+0300
ekonomi
bulgaristan
enflasyon
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Haziranda enflasyonun 16.9 olduğunu anımsatan NSI, temmuzda ise yüzde 17.3 ile 24 yılın en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.Bulgaristan'da 1998 yılında enflasyon yüzde 18'e yaklaşmıştı.Son bir yılda yüzde 31.4 ile en yüksek fiyat artışı ulaşım sektöründe kaydedildi. Fiyat artışı gıda sektöründe yüzde 24.2, elektrik, gaz, su ve diğer ev giderlerinde ise yüzde 21.4 oldu.NSI, ekmekte yüzde 28.8, süt ve yumurtada yüzde 24.1, şeker ve tatlılarda yüzde 25.8, bar ve lokanta fiyatlarında da yüzde 20.7'lik fiyat artışı olduğunu açıkladı.Fiyatlarda sadece bazı teknik eşya ve trafik sigortalarında hafif bir düşüş tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220815/bloomberg-euro-bolgesinde-durgunluk-riski-2020-kasimdan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059954802.html
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bulgaristan, enflasyon
bulgaristan, enflasyon

Bulgaristan'da enflasyon 24 yılın en yüksek seviyesinde

09:43 17.08.2022
© SputnikRusya, market, alışveriş, gıda
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© Sputnik
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Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) ülkedeki enflasyon artışının hızla devam ettiğini, temmuzda yıllık bazda yüzde 17.3'e ulaştığını duyurdu.
Haziranda enflasyonun 16.9 olduğunu anımsatan NSI, temmuzda ise yüzde 17.3 ile 24 yılın en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.
Bulgaristan'da 1998 yılında enflasyon yüzde 18'e yaklaşmıştı.
Son bir yılda yüzde 31.4 ile en yüksek fiyat artışı ulaşım sektöründe kaydedildi. Fiyat artışı gıda sektöründe yüzde 24.2, elektrik, gaz, su ve diğer ev giderlerinde ise yüzde 21.4 oldu.
NSI, ekmekte yüzde 28.8, süt ve yumurtada yüzde 24.1, şeker ve tatlılarda yüzde 25.8, bar ve lokanta fiyatlarında da yüzde 20.7'lik fiyat artışı olduğunu açıkladı.
Fiyatlarda sadece bazı teknik eşya ve trafik sigortalarında hafif bir düşüş tespit edildi.
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