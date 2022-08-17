https://sputniknews.com.tr/20220817/bm-genel-sekreterligi-bm-delegelere-vize-verilmesine-yardim-etmeye-devam-edecek-1060061833.html
BM Genel Sekreterliği: BM, delegelere vize verilmesine yardım etmeye devam edecek
BM Genel Sekreterliği: BM, delegelere vize verilmesine yardım etmeye devam edecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin örgütün genel merkezindeki etkinliklere katılacak olan delegasyonlara ABD... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:45+0300
2022-08-17T23:45+0300
2022-08-17T23:45+0300
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bm
heyet
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bmgk
vize
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Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nun üst düzey toplantılarına katılabilmeleri için örgütün Rus heyetine vize verilmesine yardımcı olup olmayacağı sorusuna Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “BM etkinliklerine katılması gereken herkese vize verilmesini kolaylaştırmak için her zaman yardımcı oluyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde yanıt verdi.Daha önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, büyükelçiliğin Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki Rus heyetinin tüm üyelerine eylül ayındaki BM Genel Kurulu'na katılmaları için derhal vize verilmesini talep ettiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220817/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-yeni-bir-bm-tasarlanmali-1060020159.html
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bm, heyet, rusya, bmgk, vize
BM Genel Sekreterliği: BM, delegelere vize verilmesine yardım etmeye devam edecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM'nin örgütün genel merkezindeki etkinliklere katılacak olan delegasyonlara ABD vizelerinin verilmesine yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.
Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nun üst düzey toplantılarına katılabilmeleri için örgütün Rus heyetine vize verilmesine yardımcı olup olmayacağı sorusuna Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “BM etkinliklerine katılması gereken herkese vize verilmesini kolaylaştırmak için her zaman yardımcı oluyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde yanıt verdi.
Daha önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, büyükelçiliğin Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki Rus heyetinin tüm üyelerine eylül ayındaki BM Genel Kurulu'na katılmaları için derhal vize verilmesini talep ettiğini ifade etmişti.