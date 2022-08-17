https://sputniknews.com.tr/20220817/benzine-indirim-motorine-zam-bekleniyor-1060027211.html

Benzine indirim, motorine zam bekleniyor

Benzine indirim, motorine zam bekleniyor

Motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T10:39+0300

2022-08-17T10:39+0300

2022-08-17T10:39+0300

ekonomi

türkiye

benzin

motorin

zam

indirim

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor.Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.NTV'nin haberine göre benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

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türkiye, benzin, motorin, zam, indirim