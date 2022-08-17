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https://sputniknews.com.tr/20220817/benzine-indirim-motorine-zam-bekleniyor-1060027211.html
Benzine indirim, motorine zam bekleniyor
Benzine indirim, motorine zam bekleniyor
Motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:39+0300
2022-08-17T10:39+0300
ekonomi
türkiye
benzin
motorin
zam
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor.Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.NTV'nin haberine göre benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220811/bakan-nebati-turkiye-benzin-ve-motorinde-ab-ulkelerinin-tamamindan-daha-dusuk-vergi-aliyor-1059810814.html
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türkiye, benzin, motorin, zam, indirim
türkiye, benzin, motorin, zam, indirim

Benzine indirim, motorine zam bekleniyor

10:39 17.08.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© REUTERS
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Motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor.
Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.
NTV'nin haberine göre benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
EKONOMİ
Bakan Nebati: Türkiye benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alıyor
11 Ağustos, 16:26
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