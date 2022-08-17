https://sputniknews.com.tr/20220817/bakan-kurum-kentsel-donusumde-kira-destegi-artacak-1060032802.html
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira desteği artacak
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira desteği artacak
Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; yeni bir konut kampanyası... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T12:51+0300
2022-08-17T12:51+0300
2022-08-17T13:09+0300
türkiye
kentsel dönüşüm
murat kurum
kent
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Kentsel dönüşümde kira desteği yüzde 30 artıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde konuştu.Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti.Emlak Konut öncülüğünde başlayacak kampanyadan ayrıntılarsa şu şekilde;Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek.Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek.Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul’da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek.Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220515/bakan-kurum-rizede-tum-turkiyeye-ornek-olacak-bir-kentsel-donusum-sureci-baslattik-1056382612.html
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kentsel dönüşüm, murat kurum, kent
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kira desteği artacak
12:51 17.08.2022 (güncellendi: 13:09 17.08.2022) Abone ol
Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kentsel dönüşümde kira desteğinin artacağını açıklayan Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı.
Kentsel dönüşümde kira desteği yüzde 30 artıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde konuştu.
Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti.
Emlak Konut öncülüğünde başlayacak kampanyadan ayrıntılarsa şu şekilde;
Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek.
Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek.
Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul’da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.
Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek.
Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.