https://sputniknews.com.tr/20220817/annesini-taciz-ettigini-iddia-ettigi-kisinin-kafasini-dakikalarca-tekmeledi-1060035888.html

Annesini taciz ettiğini iddia ettiği kişinin kafasını dakikalarca tekmeledi

Annesini taciz ettiğini iddia ettiği kişinin kafasını dakikalarca tekmeledi

Ankara'da bir kişi, annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği şüpheliyi sokak ortasında dakikalarca başını tekmeleyerek, ağır yaraladı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T13:45+0300

2022-08-17T13:45+0300

2022-08-17T13:45+0300

yaşam

türkiye

ankara

mamak

şiddet

taciz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060035627_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_78cdaa9dbe2bfeed15dfee5b621a9c9d.jpg

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, annesine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü kişiyi dakikalarca dövdü.Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Ş, aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D'ye saldırdı.Yusuf Ş, yüzüstü yere düşen Ramazan D'nin başını dakikalarca tekmeledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.Yusuf Ş, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Ramazan D, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.'Anneme tacizde bulundu'Polis, olayın ardından Yusuf Ş'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş, emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.'5 dakika boyunca kafasını tekmeledi'Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220215/adanada-bir-kadin-kendisini-taciz-eden-kisiyi-durakta-tekmeledi-1053877096.html

ankara

mamak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ankara, mamak, şiddet, taciz