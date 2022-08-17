https://sputniknews.com.tr/20220817/annesini-taciz-ettigini-iddia-ettigi-kisinin-kafasini-dakikalarca-tekmeledi-1060035888.html
Annesini taciz ettiğini iddia ettiği kişinin kafasını dakikalarca tekmeledi
Annesini taciz ettiğini iddia ettiği kişinin kafasını dakikalarca tekmeledi
Ankara'da bir kişi, annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği şüpheliyi sokak ortasında dakikalarca başını tekmeleyerek, ağır yaraladı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:45+0300
2022-08-17T13:45+0300
2022-08-17T13:45+0300
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, annesine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü kişiyi dakikalarca dövdü.Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Ş, aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D'ye saldırdı.Yusuf Ş, yüzüstü yere düşen Ramazan D'nin başını dakikalarca tekmeledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.Yusuf Ş, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Ramazan D, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.'Anneme tacizde bulundu'Polis, olayın ardından Yusuf Ş'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş, emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.'5 dakika boyunca kafasını tekmeledi'Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220215/adanada-bir-kadin-kendisini-taciz-eden-kisiyi-durakta-tekmeledi-1053877096.html
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türkiye, ankara, mamak, şiddet, taciz
türkiye, ankara, mamak, şiddet, taciz
Annesini taciz ettiğini iddia ettiği kişinin kafasını dakikalarca tekmeledi
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Ankara'da bir kişi, annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği şüpheliyi sokak ortasında dakikalarca başını tekmeleyerek, ağır yaraladı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, annesine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü kişiyi dakikalarca dövdü.
Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Ş, aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D'ye saldırdı.
Yusuf Ş, yüzüstü yere düşen Ramazan D'nin başını dakikalarca tekmeledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.
Yusuf Ş, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ramazan D, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
'Anneme tacizde bulundu'
Polis, olayın ardından Yusuf Ş'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş, emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.
'5 dakika boyunca kafasını tekmeledi'
Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.