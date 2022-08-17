https://sputniknews.com.tr/20220817/ak-partililerden-umit-ozdaga-sizi-uye-yapalim-1060060742.html
AK Partililerden Ümit Özdağ'a: Sizi üye yapalım
AK Partililerden Ümit Özdağ'a: Sizi üye yapalım
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun’da esnaf ziyareti sırasında AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı’nın standına uğradı. AK Partili görevliler, Özdağ'a... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:18+0300
2022-08-17T23:18+0300
2022-08-17T23:21+0300
politika
ümit özdağ
samsun
ak parti
suriyeli
suriyeli mülteciler
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Ümit Özdağ, Samsun'da ilk olarak Tütün İskelesi’nde partililer ile buluştu. Buluşmanın ardından esnaf ziyaretine başlayan Özdağ, meydana geldiğinde AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı’nın standını gördü. Buradaki görevlilere selam veren Özdağ, “Arkadaşlar nasılsınız? Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz. Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim” dedi.Özdağ’a cevap veren AK Partili görevliler ise “Standımıza hoşgeldiniz. Sizi üye yapalım. Şu anda Suriyeliler peyderpey gidiyorlar zaten. 600 bin gitti, 400 bin Suriyeli de yılbaşına kadar gidecekler. Misafir olarak geldiler ve gidecekler. Sizlere çay ısmarlayalım” şeklinde cevap verdi.Bir esnafın, “Başkanım, bu yemden almazsanız başkan olamazsınız” sözü üzerine geri dönen ve 10 liralık kuş yemi satın alan Ümit Özdağ, ardından yemi dağıtmak üzere meydanda gördüğü 3 yaşındaki çocuğa verdi. Çocuğun Suriyeli olduğunu daha sonra anlayan Özdağ, işaretlerle yemi kuşlara vermesini anlatmaya çalıştı.'Ülkemizde yaşayan hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz'Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada; “Ülkemizde yaşayan hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz. Vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Ülkemizde oldukları sürede güven içerisinde olmalılar. Kendilerine yönelik fiziksel bir saldırı olmamalı çünkü burası Türkiye. Buraya gelenler Türkiye Cumhuriyeti sağladığı güvenlik içerisinde hayatını geçirmeli ama sonunda vatanına dönmeli. Bu süre içerisinde tabii ki karşılaştığımız insana olumsuz bir tavır sergilemeyeceğiz. Karşımızda neticede bir anne ve 3 yaşındaki çocuğu vardı. Biz onların kendi vatanlarında yaşamalarını istiyoruz. Dönmeleri için de her türlü tedbiri alacağız. Burada oldukları sürece de onlara kötü davranmayacağız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/ozdag-kilicdaroglu-fake-aday-olarak-erdoganin-tekrar-kazanmasinin-onunu-acmaya-calisiyor-1060012329.html
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ümit özdağ, samsun, ak parti, suriyeli, suriyeli mülteciler
ümit özdağ, samsun, ak parti, suriyeli, suriyeli mülteciler
AK Partililerden Ümit Özdağ'a: Sizi üye yapalım
23:18 17.08.2022 (güncellendi: 23:21 17.08.2022) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun’da esnaf ziyareti sırasında AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı’nın standına uğradı. AK Partili görevliler, Özdağ'a "Sizi üye yapalım" teklifinde bulundu.
Ümit Özdağ, Samsun'da ilk olarak Tütün İskelesi’nde partililer ile buluştu. Buluşmanın ardından esnaf ziyaretine başlayan Özdağ, meydana geldiğinde AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı’nın standını gördü. Buradaki görevlilere selam veren Özdağ, “Arkadaşlar nasılsınız? Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz. Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim” dedi.
Özdağ’a cevap veren AK Partili görevliler ise “Standımıza hoşgeldiniz. Sizi üye yapalım. Şu anda Suriyeliler peyderpey gidiyorlar zaten. 600 bin gitti, 400 bin Suriyeli de yılbaşına kadar gidecekler. Misafir olarak geldiler ve gidecekler. Sizlere çay ısmarlayalım” şeklinde cevap verdi.
Bir esnafın, “Başkanım, bu yemden almazsanız başkan olamazsınız” sözü üzerine geri dönen ve 10 liralık kuş yemi satın alan Ümit Özdağ, ardından yemi dağıtmak üzere meydanda gördüğü 3 yaşındaki çocuğa verdi. Çocuğun Suriyeli olduğunu daha sonra anlayan Özdağ, işaretlerle yemi kuşlara vermesini anlatmaya çalıştı.
'Ülkemizde yaşayan hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz'
Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada; “Ülkemizde yaşayan hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz. Vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Ülkemizde oldukları sürede güven içerisinde olmalılar. Kendilerine yönelik fiziksel bir saldırı olmamalı çünkü burası Türkiye. Buraya gelenler Türkiye Cumhuriyeti sağladığı güvenlik içerisinde hayatını geçirmeli ama sonunda vatanına dönmeli. Bu süre içerisinde tabii ki karşılaştığımız insana olumsuz bir tavır sergilemeyeceğiz. Karşımızda neticede bir anne ve 3 yaşındaki çocuğu vardı. Biz onların kendi vatanlarında yaşamalarını istiyoruz. Dönmeleri için de her türlü tedbiri alacağız. Burada oldukları sürece de onlara kötü davranmayacağız” ifadelerini kullandı.