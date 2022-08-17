https://sputniknews.com.tr/20220817/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-1060059363.html

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T22:24+0300

2022-08-17T22:24+0300

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taliban kontrolünde afganistan

afganistan

kabil

cami

bombalı saldırı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220817/taliban-afgan-multecilerin-durumunu-gorusmek-uzere-turkiyeye-heyet-gonderecek-1060057852.html

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