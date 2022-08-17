https://sputniknews.com.tr/20220817/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-1060059363.html
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T22:24+0300
2022-08-17T22:24+0300
2022-08-18T01:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kabil
cami
bombalı saldırı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220817/taliban-afgan-multecilerin-durumunu-gorusmek-uzere-turkiyeye-heyet-gonderecek-1060057852.html
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afganistan, kabil, cami, bombalı saldırı
afganistan, kabil, cami, bombalı saldırı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
22:24 17.08.2022 (güncellendi: 01:05 18.08.2022) Abone ol
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında.
Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi.