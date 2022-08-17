Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-1060059363.html
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T22:24+0300
2022-08-18T01:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kabil
cami
bombalı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060059452_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_9447a910135da10bbe453ea63867c16d.jpg
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220817/taliban-afgan-multecilerin-durumunu-gorusmek-uzere-turkiyeye-heyet-gonderecek-1060057852.html
afganistan
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060059452_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_ab40f53cfd6fbea2501b68b73160aa9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, kabil, cami, bombalı saldırı
afganistan, kabil, cami, bombalı saldırı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

22:24 17.08.2022 (güncellendi: 01:05 18.08.2022)
© İHAAfganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında.
Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Türkiye’ye heyet gönderecek
Dün, 21:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала