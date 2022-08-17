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ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti
ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti
ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dansı, sosyal medyada viral oldu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
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dans
yaşam
abd
viral
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ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık'ın 'Kapıcı İzzet' ve Ümit Besen'in 'I Love You' şarkıları eşiğinde kızıyla birlikte dans etti. Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.
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dans, abd, viral
dans, abd, viral

ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti

13:12 17.08.2022 (güncellendi: 13:37 17.08.2022)
© İHAJksola
Jksola - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© İHA
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ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dansı, sosyal medyada viral oldu.
ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık'ın 'Kapıcı İzzet' ve Ümit Besen'in 'I Love You' şarkıları eşiğinde kızıyla birlikte dans etti.
Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.
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