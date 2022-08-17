https://sputniknews.com.tr/20220817/abdli-sarkici-jksola-ankarali-namik-ve-umit-besen-sarkilariyla-dans-etti-1060034240.html
ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti
ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti
ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dansı, sosyal medyada viral oldu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:12+0300
2022-08-17T13:12+0300
2022-08-17T13:37+0300
dans
yaşam
abd
viral
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ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık'ın 'Kapıcı İzzet' ve Ümit Besen'in 'I Love You' şarkıları eşiğinde kızıyla birlikte dans etti. Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.
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dans, abd, viral
ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti
13:12 17.08.2022 (güncellendi: 13:37 17.08.2022) Abone ol
ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dansı, sosyal medyada viral oldu.
ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık'ın 'Kapıcı İzzet' ve Ümit Besen'in 'I Love You' şarkıları eşiğinde kızıyla birlikte dans etti.
Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.