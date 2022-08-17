https://sputniknews.com.tr/20220817/abdli-sarkici-jksola-ankarali-namik-ve-umit-besen-sarkilariyla-dans-etti-1060034240.html

ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti

ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla dans etti

ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ümit Besen'in ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dansı, sosyal medyada viral oldu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

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ABD'li ünlü şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık'ın 'Kapıcı İzzet' ve Ümit Besen'in 'I Love You' şarkıları eşiğinde kızıyla birlikte dans etti. Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.

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2022

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