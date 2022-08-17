https://sputniknews.com.tr/20220817/abbas-israilin-yaptigi-50-holokost-var-derken-scholzun-susmasi-almanya-ve-israili-karistirdi-1060031543.html

Abbas 'İsrail'in yaptığı 50 Holokost var' derken Scholz'un susması, Almanya ve İsrail'i karıştırdı

Abbas 'İsrail'in yaptığı 50 Holokost var' derken Scholz'un susması, Almanya ve İsrail'i karıştırdı

Filistin liderinin Almanya ziyaretinde 1972 Münih Yaz Olimpiyatı'nda bir grup İsrailli atletin Filistinli militanlar tarafından öldürülmesiyle ilgili özür... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T13:58+0300

2022-08-17T13:58+0300

2022-08-17T14:12+0300

dünya

holokost

mahmud abbas

filistin

israil

almanya

olaf scholz

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Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Berlin ziyaretinde, Münih'te 11 İsrailli atleti öldüren Kara Eylül'ün Abbas'ın Fetih partisiyle bağlantılı olması, militanların atletler karşılığı mahkumların serbest bırakılması talebinin dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir tarafından reddedilmesi ve Olimpiyat Köyü'nü doğru düzgün korumayan Almanya'nın kurtarma operasyonunu da yüzüne gözüne bulaştırması gibi eski yaralar yeniden açıldı. Almanya'da 'Münih Katliamı'nın 50. yıldönümü törenleri için hazırlık yapılan dönemde Başbakan Olaf Scholz ile birlikte kameraların karşısına geçen Abbas, gelecek ayki 50. yıldönümü vesilesiyle İsrail ve Almanya'dan özür dilemeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, İsrail'in 1947'de kurulmasından beri Filistinlileri katletmesini gündeme getirdi. Abbas "Geçmiş defterleri açacak olursak, buyrun, bende İsrail'in yaptığı 50 katliam var, 50 Holokost var" diyerek bunların belgelerinin olduğunu ve İsrail ordusunun bugün hala Filistinli öldürmeye devam ettiğini söyledi.Filistin liderinin 'Holokost' vurgusu karşısında Almanya Başbakanı'nın yüzünü buruşturduğu gözlendi. Almanya'nın resmi politikası, 'Holokst' teriminin sadece Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudiyi öldürmesini tanımlamak için kullanılması. İsrail'in tek taraflı yasadışı adımlar attığı, yerleşim faaliyetlerini devam ettirdiği ve yerleşimcilerin şiddet uyguladığına dikkat çeken Abbas, “Tüm bunlara rağmen barışçı direnişe bağlıyız... Her türlü teröre ve şiddete karşıyız" diye konuştu. 'Dünyada kimsenin sonsuza kadar sürecek apartheid sistemini kabul etmeyeceğini' vurgulayan ve Filistin’in 77 yıllık işgal ve ilhakının son bulması çağrısı yapan Abbas, İsrail'e "Lütfen barışa gelin, güvenliğe gelin, aramızda güven inşa edelim. Başka türlü şeyler konuşmaktansa bunu yapmak çok daha iyi" diye seslendi. Abbas'ın İsrail'in Filistinlilere muamelesini 'apartheid' diye tanımlamasına "Doğru tanım değil" diye itiraz eden Scholz, diğer yandan 'Holokost' benzetmesine yüzünü buruştursa da sesini çıkarmadı. Ve bu yüzden hem Almanya'da hem de İsrail'de eleştiri oklarının hedefine oturdu. Telafi için Bild gazetesine konuşan şansölye, Filistin liderinin kelime tercihini eleştirerek "Holokost dehşetini azımsamak kabul edilemez" dedi. Tepkilerin dinmemesi üzerine şu tweeti attı: “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çirkin açıklamalarından tiksiniyorum. Özellikle biz Almanlar için Holokost'un tekilliğinin herhangi bir görelileştirilmesi tahammül edilemez ve kabul edilemez. Holokost suçlarını inkar etmeye yönelik her türlü girişimi kınıyorum." Anamuhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) eski lideri Armin Laschet, "Filistin lideri, 1972 Münih Olimpiyatı'nda İsrailli atletlere terörist saldırı için özür dileseydi sempati toplardı. Onun yerine İsrail'i 50 Holokost ile suçlaması Almanya Başbakanlığı'nda bugüne dek işittiğim en iğrenç konuşma oldu" diye tweetledi. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Abbas'ın Almanya topraklarında İsrail'in 50 Holokost'undan söz etmesinin 'sadece ahlaki bir rezalet değil, korkunç bir yalan' olduğunu öne sürdü. Lapid, Filistinlilerin bu tarihi suça hiçbir dahli olmamasına karşın, "Holokost'ta 1.5 milyon Yahudi çocuk dahil olmak üzere 6 milyon Yahudi öldürüldü. Tarih onu asla affetmeyecek" diye tweetledi. Son olarak Filistin Başkanlığı'ndan da 'Abbas'ın Holokost'un modern insanlık tarihinde işlenmiş en vahşi suç olduğunu vurguladığı ve söz konusu ifadelerinin Holokost'un ayrı bir yeri olduğunu inkar etmediği' izahatı geldi. Abbas'ın sözleri yüzünden şimşekleri çeken Alman hükümeti, şu sıra 'Münih Katliamı' kurbanlarının akrabalarıyla da sorun yaşıyor. Zira geçen hafta İsrailli ailelerden daha büyük tazminat ödenmesi konusunda Alman hükümetinin uzlaşmazlığı gerekçesiyle 50. yıldönümü törenini boykot açıklaması geldi.

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holokost, mahmud abbas, filistin, israil, almanya, olaf scholz