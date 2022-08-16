https://tr.sputniknews.com/20220816/zeugma-mozaik-muzesi-aksam-saatlerinde-de-gezilebilecek-1059980356.html

Zeugma Mozaik Müzesi akşam saatlerinde de gezilebilecek

Zeugma Mozaik Müzesi akşam saatlerinde de gezilebilecek

Zeugma Mozaik Müzesi’nin ziyaret saatleri, gelen talepler doğrultusunda 15 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında 08.00-22.00 olarak güncellendi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T09:51+0300

2022-08-16T09:51+0300

2022-08-16T09:51+0300

yaşam

zeugma

zeugma antik kenti

gaziantep

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve kentin simgesi “Çingene Kızı” mozaiği başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaret saatlerini bir aylığına değiştirdi.Bu çerçevede, ziyaretçilerden ve tur rehberlerinden gelen talep doğrultusunda müzenin kapısı 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında 08.30'dan 22.00'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.Müze hakkındaGaziantep'te İpek Yolu üzerinde yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, gerek yapısal kompleksi gerekse içinde yer alan eserleri açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alıyor. 2011 yılında ziyarete açılan müze, Roma İmparatorluğu'nun bölgedeki en önemli merkezi olan Zeugma'nın eşsiz taban mozaiklerinin yanı sıra o dönemde kentte yaşamış olan insanların inançları, kültürü ve günlük yaşantısını anlatan bölümleriyle de dikkat çekiyor.Zeugma Antik Kenti'nin ve Gazi şehrin simgesi olan Çingene Kızı Mozaiği'nin, kaçak kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan 12 parçası, sergilendiği ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle 2018 yılı Kasım ayında ait olduğu topraklara getirilmiş ve Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmeye başlanmıştı. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından Fırat Nehri kıyısından toplanan taşlarla mozaiklerin orijinaline yakın replikaları yapılarak üniversitenin Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmesi için ABD'ye gönderilmişti. Her yıl on binlerce turistin gezdiği Zeugma Mozaik Müzesi'nin en ilgi çekici parçalarından olan bu mozaikler, Gaziantep'in tanıtımında önemli rol oynuyor.

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zeugma, zeugma antik kenti, gaziantep