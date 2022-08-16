https://tr.sputniknews.com/20220816/xiaomi-ilk-insansi-robotu-cyberonei-tanitti-45-duyguyu-anlayabiliyor-1059991417.html

Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 duyguyu anlayabiliyor

Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 duyguyu anlayabiliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberOne adlı ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ilk insansı robotunu tanıttı. Gerçek bir insan gibi yürümesini sağlayan... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T13:29+0300

2022-08-16T13:29+0300

2022-08-16T13:32+0300

xiaomi

insansı robot

yaşam

tesla

yapay zeka

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CyberOne, geçen hafta Pekin'deki bir Xiaomi etkinliği sırasında sahnede tanıtıldı. Xiaomi Group Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, “Çekirdeğinde yapay zeka bu robot, Xiaomi'nin gelecekteki teknolojik ekosisteminin olasılıklarının keşfedilmesi ve şirket için yeni bir atılım” dedi.Bununla birlikte Jun, CyberOne’ın 175 santimetre boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olduğunu, ayrıca 168 santimetre kol açıklığına sahip olduğunu söyledi.Jun, "CyberOne, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekler ve her bir serbestlik derecesi için 0.5 ms'lik gerçek zamanlı tepki hızına ulaşır, bu da insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine olanak tanır" dedi.NTV’nin aktardığına göre, CyberOne’nın alanı 3 boyutlu olarak algılamasının yanı sıra, bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritması ile donatıldığı aktarıldı. Robotun, 85 farklı çevresel sesi ve 45 insani duyguyu tanıyabildiği aktarıldı.Jun, "CyberOne mutluluğu algılayabiliyor ve hatta kullanıcıyı üzüntü zamanlarında rahatlatabiliyor" dedi.1.5 milyon liraya alıcı bulması bekleniyorDiğer taraftan Jun, muhtemelen 600 bin ila 700 bin yuan (yaklaşık 1.5-1.8 milyon lira) aralığında olacağını söyledi.Öte yandan, CyberOne,Xiaomi'nin ilk insansı robotu olsa da, teknoloji devi daha önce CyberDog adlı robotik bir köpeği ortaya çıkarmıştı. Robot köpeğin hem uzaktan hem de sesle kontrol ile sahibini takip edebildiği, engellerin etrafından dolaşabildiği ifade edilmişti.Jun, CyberOne'ın sürekli olarak yeni yetenekler eklediğini de sözlerine ekledi:Tesla robotu Optimus'un lansmanından bir ay önce geldiCyberOne'ın lansmanı, Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus'un merakla beklenen lansmanından sadece haftalar önce geldi.Daha önce yapay zekanın medeniyetin başına gelen en korkunç şey olduğunu söyleyen Tesla’nın CEO’su insansı robot ile ilgili yaptığı açıklamada, Zaman içinde kendine ait benzersiz bir kişililk geliştirebilir. İnsanlar için inanılmaz bir arkadaş olacak" dedi. Öte yandan 47 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'su, "Optimus Subprime" kod adlı robotun benzerleri gibi "katil" olmadığını ve ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini açıkladı.Optimus, Tesla'nın 30 Eylül'deki AI Day etkinliğinde tanıtılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220401/hondanin-insansi-robotu-asimo-son-gosterisini-yaparak-emekli-oldu-1055233575.html

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xiaomi, insansı robot, tesla, yapay zeka