Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220816/xiaomi-ilk-insansi-robotu-cyberonei-tanitti-45-duyguyu-anlayabiliyor-1059991417.html
Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 duyguyu anlayabiliyor
Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 duyguyu anlayabiliyor
Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberOne adlı ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ilk insansı robotunu tanıttı. Gerçek bir insan gibi yürümesini sağlayan... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:29+0300
2022-08-16T13:32+0300
xiaomi
insansı robot
yaşam
tesla
yapay zeka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059991112_31:0:792:428_1920x0_80_0_0_93b7b7c09b4834cedffb7c999a24751d.jpg
CyberOne, geçen hafta Pekin'deki bir Xiaomi etkinliği sırasında sahnede tanıtıldı. Xiaomi Group Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, “Çekirdeğinde yapay zeka bu robot, Xiaomi'nin gelecekteki teknolojik ekosisteminin olasılıklarının keşfedilmesi ve şirket için yeni bir atılım” dedi.Bununla birlikte Jun, CyberOne’ın 175 santimetre boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olduğunu, ayrıca 168 santimetre kol açıklığına sahip olduğunu söyledi.Jun, "CyberOne, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekler ve her bir serbestlik derecesi için 0.5 ms'lik gerçek zamanlı tepki hızına ulaşır, bu da insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine olanak tanır" dedi.NTV’nin aktardığına göre, CyberOne’nın alanı 3 boyutlu olarak algılamasının yanı sıra, bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritması ile donatıldığı aktarıldı. Robotun, 85 farklı çevresel sesi ve 45 insani duyguyu tanıyabildiği aktarıldı.Jun, "CyberOne mutluluğu algılayabiliyor ve hatta kullanıcıyı üzüntü zamanlarında rahatlatabiliyor" dedi.1.5 milyon liraya alıcı bulması bekleniyorDiğer taraftan Jun, muhtemelen 600 bin ila 700 bin yuan (yaklaşık 1.5-1.8 milyon lira) aralığında olacağını söyledi.Öte yandan, CyberOne,Xiaomi'nin ilk insansı robotu olsa da, teknoloji devi daha önce CyberDog adlı robotik bir köpeği ortaya çıkarmıştı. Robot köpeğin hem uzaktan hem de sesle kontrol ile sahibini takip edebildiği, engellerin etrafından dolaşabildiği ifade edilmişti.Jun, CyberOne'ın sürekli olarak yeni yetenekler eklediğini de sözlerine ekledi:Tesla robotu Optimus'un lansmanından bir ay önce geldiCyberOne'ın lansmanı, Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus'un merakla beklenen lansmanından sadece haftalar önce geldi.Daha önce yapay zekanın medeniyetin başına gelen en korkunç şey olduğunu söyleyen Tesla’nın CEO’su insansı robot ile ilgili yaptığı açıklamada, Zaman içinde kendine ait benzersiz bir kişililk geliştirebilir. İnsanlar için inanılmaz bir arkadaş olacak" dedi. Öte yandan 47 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'su, "Optimus Subprime" kod adlı robotun benzerleri gibi "katil" olmadığını ve ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini açıkladı.Optimus, Tesla'nın 30 Eylül'deki AI Day etkinliğinde tanıtılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220401/hondanin-insansi-robotu-asimo-son-gosterisini-yaparak-emekli-oldu-1055233575.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059991112_126:0:697:428_1920x0_80_0_0_b338429d5a52ccc89e3f61d385a77d35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
xiaomi, insansı robot, tesla, yapay zeka
xiaomi, insansı robot, tesla, yapay zeka

Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 duyguyu anlayabiliyor

13:29 16.08.2022 (güncellendi: 13:32 16.08.2022)
© Xiaomi CyberOne
CyberOne - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© Xiaomi
Abone olTelegram
Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberOne adlı ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ilk insansı robotunu tanıttı. Gerçek bir insan gibi yürümesini sağlayan kollara ve bacaklara sahip olan robotun, 45 insan duygusunu algılamasını sağlayan yapay zeka teknolojisi ile donatıldığı açıklandı.
CyberOne, geçen hafta Pekin'deki bir Xiaomi etkinliği sırasında sahnede tanıtıldı. Xiaomi Group Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, “Çekirdeğinde yapay zeka bu robot, Xiaomi'nin gelecekteki teknolojik ekosisteminin olasılıklarının keşfedilmesi ve şirket için yeni bir atılım” dedi.
Bununla birlikte Jun, CyberOne’ın 175 santimetre boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olduğunu, ayrıca 168 santimetre kol açıklığına sahip olduğunu söyledi.
Jun, "CyberOne, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekler ve her bir serbestlik derecesi için 0.5 ms'lik gerçek zamanlı tepki hızına ulaşır, bu da insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine olanak tanır" dedi.
NTV’nin aktardığına göre, CyberOne’nın alanı 3 boyutlu olarak algılamasının yanı sıra, bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritması ile donatıldığı aktarıldı. Robotun, 85 farklı çevresel sesi ve 45 insani duyguyu tanıyabildiği aktarıldı.
Jun, "CyberOne mutluluğu algılayabiliyor ve hatta kullanıcıyı üzüntü zamanlarında rahatlatabiliyor" dedi.

1.5 milyon liraya alıcı bulması bekleniyor

Diğer taraftan Jun, muhtemelen 600 bin ila 700 bin yuan (yaklaşık 1.5-1.8 milyon lira) aralığında olacağını söyledi.
Öte yandan, CyberOne,Xiaomi'nin ilk insansı robotu olsa da, teknoloji devi daha önce CyberDog adlı robotik bir köpeği ortaya çıkarmıştı. Robot köpeğin hem uzaktan hem de sesle kontrol ile sahibini takip edebildiği, engellerin etrafından dolaşabildiği ifade edilmişti.
Jun, CyberOne'ın sürekli olarak yeni yetenekler eklediğini de sözlerine ekledi:
“Akıllı robotların gelecekte kesinlikle insanların yaşamlarının bir parçası olacağını düşünüyoruz.”

Tesla robotu Optimus'un lansmanından bir ay önce geldi

CyberOne'ın lansmanı, Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus'un merakla beklenen lansmanından sadece haftalar önce geldi.
Daha önce yapay zekanın medeniyetin başına gelen en korkunç şey olduğunu söyleyen Tesla’nın CEO’su insansı robot ile ilgili yaptığı açıklamada, Zaman içinde kendine ait benzersiz bir kişililk geliştirebilir. İnsanlar için inanılmaz bir arkadaş olacak" dedi. Öte yandan 47 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'su, "Optimus Subprime" kod adlı robotun benzerleri gibi "katil" olmadığını ve ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini açıkladı.
Optimus, Tesla'nın 30 Eylül'deki AI Day etkinliğinde tanıtılacak.
Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
MULTİMEDYA
Honda'nın insansı robotu Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu
1 Nisan, 13:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала