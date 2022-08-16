Türkiye'de 7 ayda 10 bin 705 deprem oldu

"Bilim insanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından, bu deprem verilerinden yararlanılarak, depremsellik, deprem tehlikesi ve deprem riski gibi çalışmalar yapılıp, deprem riskleri azaltılmaya çalışılmaktadır. Deprem katalogları incelendiğinde, 2022'nin 7 ayında 14'ü 4-5 büyüklüğü arasında, 5'i, 5-6 büyüklüğü arasında ve biri de 6-7 büyüklüğü arasında olmak üzere toplam 10 bin 705 depremin meydana geldiği görülüyor. Bu depremlerin 1582'si ocak, 1669'u şubat, 1536'sı mart, 1705'i nisan, 1441'i mayıs, 1386'sı haziran, 1386'sı temmuz ayında yaşandı. Bu verilere göre, en fazla depremin nisan ve şubat aylarında meydana geldiğini görüyoruz. Ayrıca 2022'de ülkemiz, 4 ve 4'ten daha büyük depremlerle 11 günde bir, 5 ve 5'ten büyük depremlerle de 35 günde bir sarsıldı."