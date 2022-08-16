https://sputniknews.com.tr/20220816/turk-hava-yollari-3-farkli-kadroda-2200-memur-alimi-yapacak-1059993606.html

Türk Hava Yolları 3 farklı kadroda 2.200 memur alımı yapacak

Türk Hava Yolları 3 farklı kadroda 2.200 memur alımı yapacak

Türk Havayolları, daha fazla hizmet sağlayabilmek adına 3 farklı kadroda 2.200 personel alımı gerçekleştirecek. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T14:02+0300

2022-08-16T14:02+0300

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türkiye

thy

memur

işe alım

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Konuya ilişkin olarak THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı’ndan gelen açıklamada “THY aile olarak büyümeye devam ediyoruz. Büyüdükçe daha çok memur ve personele ihtiyaç duyduğumuz için biz de 17 bin TL maaş ile THT bünyesine 2.200 memur alımı yapacağız” ifadeleri yer aldı.Söz konusu THY personel alımlarında aranan şartlar şöyle:Personel alımları için başvuru tarihleri henüz belirtilmedi ancak tarihlerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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thy, memur, işe alım