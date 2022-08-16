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Türk Hava Yolları 3 farklı kadroda 2.200 memur alımı yapacak
Türk Hava Yolları 3 farklı kadroda 2.200 memur alımı yapacak
Türk Havayolları, daha fazla hizmet sağlayabilmek adına 3 farklı kadroda 2.200 personel alımı gerçekleştirecek. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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memur
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Konuya ilişkin olarak THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı’ndan gelen açıklamada “THY aile olarak büyümeye devam ediyoruz. Büyüdükçe daha çok memur ve personele ihtiyaç duyduğumuz için biz de 17 bin TL maaş ile THT bünyesine 2.200 memur alımı yapacağız” ifadeleri yer aldı.Söz konusu THY personel alımlarında aranan şartlar şöyle:Personel alımları için başvuru tarihleri henüz belirtilmedi ancak tarihlerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
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thy, memur, işe alım
thy, memur, işe alım

Türk Hava Yolları 3 farklı kadroda 2.200 memur alımı yapacak

14:02 16.08.2022
© AATHY- Tivat
THY- Tivat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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Türk Havayolları, daha fazla hizmet sağlayabilmek adına 3 farklı kadroda 2.200 personel alımı gerçekleştirecek.
Konuya ilişkin olarak THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı’ndan gelen açıklamada “THY aile olarak büyümeye devam ediyoruz. Büyüdükçe daha çok memur ve personele ihtiyaç duyduğumuz için biz de 17 bin TL maaş ile THT bünyesine 2.200 memur alımı yapacağız” ifadeleri yer aldı.
Söz konusu THY personel alımlarında aranan şartlar şöyle:
İyi derecede İngilizce biliyor olmak,
Ön lisans mezunu olmak,
Görevi yapmaya engel sağlık sorununun olmaması,
Yapılacak olan uçuşlarda yabancı dil şartını karşılıyor olmak,
Simülatör hariç olmak sureti ile uçuş saatini tamamlamış olmak,
Alım yapılacak adaylarda en az 500 saat uçuş şartı aranıyor.
Personel alımları için başvuru tarihleri henüz belirtilmedi ancak tarihlerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
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