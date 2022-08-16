https://tr.sputniknews.com/20220816/torrent-galatasarayi-fifaya-dava-etti-1059990365.html

Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti

Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in yerine gelen ve beklentilerin altında kalan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T13:05+0300

2022-08-16T13:05+0300

2022-08-16T13:11+0300

domenec torrent

spor

galatasaray

dava

fifa

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Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Fotomaç'ın haberine göre, alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti.Torrent'in yardımcıları da dava açtı. Yönetim de karşı savunma hazırladı. Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıkları dile getirildi.Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'da Domenec Torrent ve ekibiyle yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme mesajında, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denildi.Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı. İspanyol teknik adamın gelişi de gidişi kadar olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'le yolların ayrılması süreci nedeniyle hem Burak Elmas hem de Domenec Torrent'e bir türlü olumlu yaklaşım sergileyemedi.Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın daha öncesinde edindiği bilgiye göre; İspanyol teknik adam ve ekibine toplamda 2 milyon 149 bin euro tazminat ödeneceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ile Domenec Torrent arasındaki ilk görüşmede sonuç çıkmamıştı. Domenec Torrent ve ekibi, sözleşmelerinde yazan bedelden 1 euro bile indirime gitmedi.İkinci görüşmeye gelmediDomenec Torrent ile Galatasaray kurmayları arasındaki fesih görüşmeleri bugün sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda kulüp avukatlarının dahil olduğu toplantıya İspanyol teknik adam adına avukatı ve menajeri katıldı. Galatasaray'da görevden alınan Domenec Torrent'in kendi isteğiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/galatasaray-teknik-direktor-domenec-torrent-ile-yardimcilarinin-sozlesmesini-feshettigini-acikladi-1057718317.html

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domenec torrent, galatasaray, dava, fifa