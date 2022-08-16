https://sputniknews.com.tr/20220816/suriye-basinindaki-olumlu-haberler-turkiyeyle-gorusmeye-dair-kamuoyunda-nabiz-yoklama-gibi-1060020629.html

‘Suriye basınındaki olumlu haberler Türkiye'yle görüşmeye dair kamuoyunda nabız yoklama gibi'

‘Suriye basınındaki olumlu haberler Türkiye'yle görüşmeye dair kamuoyunda nabız yoklama gibi'

Musa Özuğurlu'ya göre, Suriye basınında Türkiye ile diyaloğu aktaran olumlu haberler kamuoyunun nabzını yoklamaya yönelik gibi görünüyor. Esad’ın 'halkın... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T22:35+0300

2022-08-16T22:35+0300

2022-08-17T11:39+0300

musa özuğurlu

suriye

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

faysal mikdad

eksen

devlet bahçeli

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‘Suriye basınındaki olumlu haberler Türkiye'yle görüşmeye dair kamuoyunda nabız yoklama gibi' ‘Suriye basınındaki olumlu haberler Türkiye'yle görüşmeye dair kamuoyunda nabız yoklama gibi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son olarak Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamalarla işaretini verdiği Suriye'ye yönelik politika değişikliği tartışılıyor. Çavuşoğlu'nun Suriye'de siyasi çözüm için 'muhalifler ile hükümeti anlaştırmak' vurgusu ve geçen ekimde Belgrad'daki Bağlantısızlar toplantısında Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdat ile ayaküstü görüştüğünü söylemesinin ardından Türkiye kontrolündeki Suriye topraklarında İslamcı gruplar sokağa dökülmüştü. Türk bayraklarının yakıldığı gösterilerin ardından Türk Dışişleri'nin açıklamasıyla ilk geri adım gelirken, Çavuşoğlu da ifadelerine 'düzeltme' getirdi.Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla basın toplantısında "Sadece Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarpıttılar. Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kullandım" derken, Suriye yönetiminin siyasi değil askeri çözüme inandığını söyledi. Çavuşoğlu, 'Rejimle' muhalefetin temas kurması gerektiğini hep söylediklerini kaydederek Suriye muhalefetini yarı yolda bırakmayacaklarının altını çizdi.Büyükelçiler konferansında "Muhalefet ile Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz" demiş olan Çavuşoğlu'nun ifadesini 'uzlaştırmak' olarak değiştirmesi dikkat çekti.Diğer yandan politika değişikliği tartışmalarında iktidar partisinin ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir" açıklaması gelmesi manidar bulundu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Suriye konusunda ''aileler arası kavga' benzetmesi yaparken, ikili ilişkilerin direkt hale gelebileceğini söyledi.Türkiye yönetiminin tutumu ve Suriye'deki karşılıklarını gazeteci Musa Özuğurlu ile konuştuk.'Suriye basınındaki olumlu haberler kamuoyunun nabzını yoklamaya yönelik gibi duruyor'Musa Özuğurlu'ya göre, son günlerdeki tartışmaların Suriye basınında olumlu yansıtılması dikkat çekici. Bu durumun kamuoyunun nabzını yoklamaya yönelik gibi durduğunu söyleyen Özuğurlu, Türkiye'deki beyanatlar ve tartışmaların sunulduğu haberlerde Ortadoğu bölgesinde krizden en çok etkilenen ülkelerin başında Suriye ile Türkiye'nin geldiğinin aktarıldığını vurguladı:‘Suriye'nin tutumunda değişiklik yok ama Esad, halkın çıkarı gereği adım atabileceğini söylemişti'Musa Özuğurlu'ya göre, Suriye'nin uzun süredir devam eden tavrı net. Özuğurlu, Şam'ın Türkiye'yi topraklarında işgalci olarak gördüğü ve çekilmesini istediği, terör örgütü gördüğü gruplara yardımları da eleştirdiğini belirtti. Diğer yandan Özuğurlu, Cumhurbaşkanı Esad'ın, Türkiye lideriyle ile el sıkışıp sıkışmayacağı sorusuna 'bunu yapmak istemese de halkın çıkarı için yapabileceği' yanıtını anımsattı:'Türkiye artık en azından Rusya ya da İran’ın telkinlerini dikkate almaya başladı'Özuğurlu'ya göre 'Suriye tarafı zaten elini uzatmış beklerken' Ankara'dan bir adım gelebilir. Rusya'nın bu süreçteki rolüne atıf yapan Özuğurlu, bölgede bir takım hesaplar bulunsa da Ankara'nın geri adım atabileceği bir ortamın da oluştuğu görüşünde:‘Suriye Türkiye ile sorunlarını hallettikten sonra asıl ABD ile karşı karşıya gelecek'Suriye’nin önünde Fırat’ın batısı ve doğusu sorunu olduğunu ifade eden Özuğurlu, Türkiye ile sorunlar hallolduktan sonra Şam'ın asıl ABD ile karşı karşıya geleceği ve Kürtlerin tutumunun belirleyici olacağı görüşünde:‘ABD Kürtlerin tavır değişikliğine ne kadar izin verecek, bunu bilmiyoruz'Özuğurlu, Suriye'nin Türkiye ile işbirliğine gitmesi halinde Fırat'ın doğusuna odaklanılacağını söyledi. Şam'ın PYD/YPG ile temasta olduğu ve idari ve kültürel özerkliği zaten sunduğunu anımsatan Özuğurlu'ya göre burada da kilit ABD'nin PYD/YPG'ye izin verip vermeyeceğinde. Özuğurlu, uzlaşmayla çözüm olmazsa durumun askeri boyutlara evrilebileceğini de dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20220816/ak-parti-mkyk-uyesi-kulunk-temennimiz-turkiye-suriye-iliskileri-2011-haziranindan-oncesine-donsun-1060008991.html

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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musa özuğurlu, suriye, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, faysal mikdad, devlet bahçeli