https://sputniknews.com.tr/20220816/sozlesmeli-ogretmenlik-mulakat-sonuclari-aciklandi-1059983625.html
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T11:37+0300
2022-08-16T11:37+0300
2022-08-16T11:53+0300
türkiye
öğretmen
mülakat
milli eğitim bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044120848_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_03e8099721dcd7040625bf00641ec89f.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220815/yks-tercih-sonuclari-aciklandi-1059927884.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044120848_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_7fcc99b7aa7409ababd1daf87f8459e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
öğretmen, mülakat, milli eğitim bakanlığı
öğretmen, mülakat, milli eğitim bakanlığı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
11:37 16.08.2022 (güncellendi: 11:53 16.08.2022) Abone ol
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.
Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/
ve e-Devlet
üzerinden erişime açıldı.