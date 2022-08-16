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https://tr.sputniknews.com/20220816/sanliurfa-valiligi-birecik-karakoluna-duzenlenen-saldirida-1-asker-sehit-oldu-4-asker-yaralandi-1059990909.html
Şanlıurfa Valiliği: Birecik Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Şanlıurfa Valiliği: Birecik Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:18+0300
2022-08-16T13:47+0300
türkiye
şanlıurfa
şehit
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin." diye konuştu.
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şanlıurfa, şehit

Şanlıurfa Valiliği: Birecik Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

13:18 16.08.2022 (güncellendi: 13:47 16.08.2022)
© İHA / İHAİçişleri Bakanlığınca Mardin'de 566 personelin katılımıyla, "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal" Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 566 personelin katılımıyla, Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA / İHA
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."
Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin." diye konuştu.
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