https://tr.sputniknews.com/20220816/putin-bati-egemenligini-surdurmek-icin-bagimsiz-ulkeleri-itaat-etmeleri-icin-zorluyor-1059981465.html

Putin: Batı, egemenliğini sürdürmek için bağımsız ülkeleri itaat etmeleri için zorluyor

Putin: Batı, egemenliğini sürdürmek için bağımsız ülkeleri itaat etmeleri için zorluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın egemenliğini sürdürmek ve sırtlarından geçinmek için bağımsız devletleri kendi isteklerine boyun eğmeye... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T10:30+0300

2022-08-16T10:30+0300

2022-08-16T12:32+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

batı

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Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Putin, ABD ve Batı ülkelerinin egemenliklerini sürdürmek uğruna bağımsız devletlerin iç işlerine sert bir şekilde müdahale ettiklerine dikkat çekti.Rus lider, “ABD ve vassalları, egemen devletlerin iç işlerine sert bir şekilde müdahale ediyor, provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyor. Tehdit, şantaj ve baskı yoluyla bağımsız devletleri iradelerine boyun eğmeye, yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalışıyor. Ve tüm bunları tek bir amaç uğruna, egemenliklerini, dünyada diğerlerinin sırtından geçinmeyi sağlayan modeli sürdürmek için yapıyor” diye konuştu.‘Batı'nın Avrupa'da güvenliği sağlamaya yönelik vaatleri ikiyüzlülüktür’Batı'nın Avrupa'da güvenliği sağlamaya yönelik vaatlerinin ikiyüzlülük olduğunu ve aslında Avrupa’daki güvenlik sistemini yok ettiğini söyleyen Putin, “Kolektif Batı kasıtlı olarak Avrupa güvenlik sistemini yok ediyor, yeni askeri ittifaklar kuruyor, NATO bloğu doğuya doğru ilerliyor, askeri altyapısını büyütüyor. Füze savunma sistemi konuşlandırıyor ve saldırı kuvvetlerinin gücünü arttırıyor. Sözde, bunun Avrupa'da güvenliği güçlendirmek için bir ihtiyaç olduğu ikiyüzlü bir şekilde ilan ediliyor, ancak gerçekte tam tersi oluyor” vurgusunu yaptı.‘Batı, hegemonyasını sürdürmek için Ukrayna'ya ‘harcanan er’ kaderini tayin etti’Batı’nın hegemonyasını sürdürmek için çatışmalara ihtiyacı olduğunu dile getiren Putin, “Bu nedenle Ukrayna halkına ‘harcanan er’ kaderini tayin ettiler, anti-Rusya projesini hayata geçirdiler, neo-Nazi ideolojisinin yayılmasına, Donbass sakinlerinin toplu katliamlarına göz yumdular, Kiev rejimine silah pompaladılar ve ağır silahlar dahil olmak üzere pompalamaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.Rus lider, “Ukrayna'daki durumun ABD'nin bu çatışmayı uzatmaya çalıştığını gösteriyor. Ve aynı şekilde Asya, Afrika ve Latin Amerika'da çatışma potansiyelini körükleyerek aynı şekilde hareket ediyorlar” dedi.‘Tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı’“Dünyadaki gerilimi azaltmanın, askeri-politik alandaki tehdit ve risklerin üstesinden gelmenin, ülkeler arasındaki güven düzeyini arttırmanın ve sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamanın ancak modern çok kutuplu dünya sistemini temelden güçlendirerek mümkün olduğu ortada. Tekrar ediyorum: tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Uluslararası hukuk ve daha adil ilişkiler üzerine inşa edilmiş çok kutuplu bir dünya, ortak tehditlerle mücadele için yeni fırsatlar sunuyor. Bunların arasında bölgesel çatışmalar ve kitle imha silahlarının yaygınlaşması, terörizm ve siber suçlar yer alıyor.”Rusya Devlet Başkanı, tüm bu meydan okumaların küresel olduğunu ve tüm devletlerin çabalarını ve potansiyellerini birleştirmeden üstesinden gelinemeyeceğini vurguladı.‘Rusya, Ukrayna’daki askeri operasyonu BM Şartı’na göre başlattı’Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na tamamen uygun bir şekilde başlattığına dikkat çekerek, “Bu operasyonun hedefleri net ve kesin bir biçimde tanımlanmıştır, Rusya'nın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, Donbass halkını soykırımdan korumak” ifadelerini kullandı.‘Batılı elit tabakalar başarısızlıklarını Rusya’ya yükleyerek dikkatleri sorunlarından farklı yöne çekmeye çalışıyor’Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı küreselci elit tabaka temsilcilerinin vatandaşlarının dikkatini düşen yaşam standartları, işsizlik, yoksulluk gibi ciddi sosyoekonomik sorunlardan çekerek başarısızlıklarını kendi bakış açılarını savunan, uluslar üzerindeki seçkinlerin emirlerine boyun eğmeden egemen bir kalkınma politikası inşa eden Rusya ve Çin'e yöneltmeye çalıştığını ifade etti.‘Uluslararası hukuka saygı yeniden tesis edilmeli’Uluslararası hukuka saygı yeniden sağlanması gerektiğine işaret eden Putin, “Uluslararası hukuka, temel norm ve ilkelerine saygıyı yeniden tesis etmeliyiz. Ve elbette BM ve diğer uluslararası diyalog platformları gibi tüm ülkeler tarafından tanınan evrensel yapıların konumlarının güçlendirilmesi önemli. Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu, başlangıçta tasarlandığı gibi uluslararası gerilimi azaltmak ve çatışmaları önlemek için etkili birer araç olarak hizmet etmeli, ülkelerin ve halkların güvenlik ve refahını sağlamaya yardımcı olmalıdır” vurgusunu yaptı.‘Batı, NATO sistemini Asya-Pasifik bölgesine yaymaya çalışıyor’Rus lider, kolektif Batının Avrupa’daki sisteme benzer bir şekilde NATO bloğu sistemini Asya-Pasifik bölgesine de yaymaya çalıştığına, bu amaç uğruna saldırgan askeri-politik ittifakların kurulduğuna dikkat çekti.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine de değinen Putin, söz konusu adımın yalnızca sorumsuz bir politikacının bireysel olarak gerçekleştirdiği gezi değil, aynı zamanda diğer ülkelerin egemenliğine yüzsüzce yapılan saygısızlığın bir göstergesi ve titizlikle planlanmış bir provokasyon olduğunu vurguladı.‘Rusya ulusal çıkarlarını ve müttefiklerinin korunmasını sağlayacak, orduyu güçlendirecek’Putin, Rusya'nın silahlı kuvvetlerini ve diğer güvenlik kurumlarını güçlendireceğini, ellerindeki modern silahları ve askeri teçhizatı arttıracağını, kendi ulusal çıkarlarını güvence altına alacağını, müttefiklerini koruyacağını ve tüm halkların haklarının ve kültürel medeniyet çeşitliliğinin garanti altına alındığı daha demokratik bir dünya tesis etmeye yönelik başka adımlar atacağını ifade etti.Rus lider, mevcut küreselci model lehtarlarının olağan gidişata tüm güçleri ile bağlı kalmaya çalışsalar da söz konusu modelin ölüme mahkum olduğunu, zira tarihsel ölçekteki jeopolitik değişimlerin tamamen farklı bir yöne doğru ilerlediğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220812/avrupa-birligi-rus-vatandaslarina-vize-yasagini-tartisiyor-1059844815.html

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