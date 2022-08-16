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https://sputniknews.com.tr/20220816/privyet-merhaba-ciao-dunya-dilleri-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1059814896.html
Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?
Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?
16.08.2022, Sputnik Türkiye
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Sputnik Türkiye
testler, тесты
testler, тесты
Privyet, merhaba, ciao! Dünya dilleri hakkında ne biliyorsunuz?
12:13 16.08.2022
(güncellendi:
12:14 16.08.2022
)
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ
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© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ
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‘Hakuna matata’ (endişe etme) ifadesi Aslan Kral çizgi filmi sayesinde dünyaca bilinir oldu. Bu, hangi dilde bir ifade?
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