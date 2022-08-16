https://sputniknews.com.tr/20220816/pakistanda-petrol-tankeriyle-yolcu-otobusu-carpisti-20-olu-1059979852.html
Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
Pakistan'ın Bahavalpur şehri yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T09:42+0300
2022-08-16T09:42+0300
2022-08-16T09:48+0300
dünya
pakistan
tanker
yolcu otobüsü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, tanker, yolcu otobüsü
pakistan, tanker, yolcu otobüsü
Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
09:42 16.08.2022 (güncellendi: 09:48 16.08.2022) Abone ol
Pakistan'ın Bahavalpur şehri yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.