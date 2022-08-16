https://sputniknews.com.tr/20220816/nagehan-alci-faruk-bildirici-fazil-sayin-fasizminden-hic-rahatsiz-olmamisa-benziyor-1059983446.html

Nagehan Alçı: Faruk Bildirici, Fazıl Say’ın faşizminden hiç rahatsız olmamışa benziyor

Nagehan Alçı: Faruk Bildirici, Fazıl Say’ın faşizminden hiç rahatsız olmamışa benziyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye yanıt vererek, "aruk Bildirici, Fazıl Say’ın bu faşizminden hiç rahatsız olmamışa... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T11:32+0300

2022-08-16T11:32+0300

2022-08-16T11:32+0300

türkiye

nagehan alçı

faruk bildirici

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum" diyen piyanist Fazıl Say'a yönelik olarak, "Şimdi memleketin geldiği bu açık hava tımarhanesi ortamında başka mesele kalmamış gibi günlerdir akla hayale gelemeyecek absürtlükte benim Ekrem İmamoğlu röportajım konuşuluyor. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin, şimdiye dek bir röportaj "Yazılı mı yapıldı, yoksa sözlü mü" diye günlerce araştırıldı mı?Yahu cinayetler, hırsızlıklar, en önemli siyasi gelişmeler bu alelade röportajın binde biri konuşulmuyor, ülkede başka konu mu kalmadı? Fazıl Say bu röportaj yüzünden adeta delirdi ve kendini CHP Genel Başkanı yerine koyarak “Ekrem’i aday maday yaptırtmıyorum” diye hezeyanlarını döktü. Say’ın bu sözleri normal mi?" ifadelerini kullandı.Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin "Nagehan Alçı yazılı sormuş ama yüz yüze gibi sundu" yazısına da yanıt veren Alçı, "Üstüne üstlük kendisini hem savcı hem hakim hem istinaf mahkemesi hem de Yargıtay yerine koyarak benimle ilgili nerdeyse idam hükmü verdi. Faruk Bildirici, Fazıl Say’ın bu faşizminden hiç rahatsız olmamışa benziyor.Yoksa Faruk Bildirici gibi makul gördüğüm bir insan da bu açık hava tımarhanesi ortamında kendini totaliter düşüncelere mi kaptırdı?Ben Ekrem İmamoğlu ile yaptığım gibi Mansur Yavaş ile de röportaj yaptım. Kemal Kılıçdaroğlu ile kaç defa röportaj yaptım. Kemal Bey’in duruşunu çok detaylı anlatan 2 milyona yakın izlenen belgeselde konuşan iki gazeteciden biriydim. O belgeseli hazırlayanlar Kılıçdaroğlu’nun onayını alarak bunu yaptılar. Peki bunların hiçbiri tepki çekmedi de, neden sadece Ekrem İmamoğlu’na saldırılıyor?Faruk Bildirici bu soru üzerine düşünmeli. Muhalefet medyasının haset ve öfke tarafından ele geçirilmiş bir bölümü ile iktidar medyasının "Bundan İmamoğlu’na vuracak ekmek çıkar mı" diye soran bir bölümü el ele vermiş her gün tepiniyor: ‘Röportaj da Röportaj’Neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? İmamoğlu ya da İBB bu röportajın içinde geçen herhangi bir şeye itiraz etti mi? Bu ifade bize ait değil dedi mi? Beni yalanladı mı?" diye yazdı.

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