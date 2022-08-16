https://tr.sputniknews.com/20220816/mitten-kamislida-operasyon-pkkli-muhsin-yagan-etkisiz-hale-getirildi-1059979723.html
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, PKK/YPG'nin Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T09:36+0300
2022-08-16T09:36+0300
2022-08-16T10:04+0300
türkiye
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kamışlı
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Dijvar Silopi kod Muhsin Yağan, PKK içerisinde uzun yıllar Türkiye, İran ve Irak kırsalında silahlı faaliyet yürütmesi akabinde Karayılan'ın talimatıyla Suriye'ye geçmişti.PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Muhsin Yağan, Türkiye'de Şırnak kırsalında faaliyet yürütmesi akabinde Irak/Kandil, İran/Kelareş, Irak/Zap, Gare, Metina, Mahmur bölgelerinde sorumlu düzeyde bulunmuştu.Son olarak 2020 yılında Murat Karayılan'ın talimatıya Suriye/Kamışlı'ya gönderilmiş, burada Kamışlı Eyaleti Yöneticisi olarak görev yürütüyordu.
türkiye
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milli istihbarat teşkilatı, kamışlı
milli istihbarat teşkilatı, kamışlı
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi
09:36 16.08.2022 (güncellendi: 10:04 16.08.2022) Abone ol
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, PKK/YPG'nin Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Dijvar Silopi kod Muhsin Yağan, PKK içerisinde uzun yıllar Türkiye, İran ve Irak kırsalında silahlı faaliyet yürütmesi akabinde Karayılan'ın talimatıyla Suriye'ye geçmişti.
PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Muhsin Yağan, Türkiye'de Şırnak kırsalında faaliyet yürütmesi akabinde Irak/Kandil, İran/Kelareş, Irak/Zap, Gare, Metina, Mahmur bölgelerinde sorumlu düzeyde bulunmuştu.
Son olarak 2020 yılında Murat Karayılan'ın talimatıya Suriye/Kamışlı'ya gönderilmiş, burada Kamışlı Eyaleti Yöneticisi olarak görev yürütüyordu.