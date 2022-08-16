https://tr.sputniknews.com/20220816/mitten-kamislida-operasyon-pkkli-muhsin-yagan-etkisiz-hale-getirildi-1059979723.html

MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, PKK/YPG'nin Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T09:36+0300

2022-08-16T09:36+0300

2022-08-16T10:04+0300

türkiye

milli istihbarat teşkilatı

kamışlı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059980772_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_d54d95cc5e78400bf5e5d111e3e68f20.jpg

Dijvar Silopi kod Muhsin Yağan, PKK içerisinde uzun yıllar Türkiye, İran ve Irak kırsalında silahlı faaliyet yürütmesi akabinde Karayılan'ın talimatıyla Suriye'ye geçmişti.PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Muhsin Yağan, Türkiye'de Şırnak kırsalında faaliyet yürütmesi akabinde Irak/Kandil, İran/Kelareş, Irak/Zap, Gare, Metina, Mahmur bölgelerinde sorumlu düzeyde bulunmuştu.Son olarak 2020 yılında Murat Karayılan'ın talimatıya Suriye/Kamışlı'ya gönderilmiş, burada Kamışlı Eyaleti Yöneticisi olarak görev yürütüyordu.

türkiye

kamışlı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli istihbarat teşkilatı, kamışlı