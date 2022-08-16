https://sputniknews.com.tr/20220816/kuzey-kore-first-ladysi-milli-mars-okunurken-gozyaslarini-tutamadi-1059991797.html

Kuzey Kore First Lady'si milli marş okunurken gözyaşlarını tutamadı

Kuzey Kore First Lady'si milli marş okunurken gözyaşlarını tutamadı

Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü için düzenlenen etkinliğe eşi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte katılan Ri Sol-ju, Kuzey Kore milli marşı... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T13:35+0300

2022-08-16T13:35+0300

2022-08-16T14:05+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

ri sol-ju

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Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü nedeniyle Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen anma etkinliği alışılmadık görüntülere sahne oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kameraların karşısına çok fazla çıkmayan eşi Ri Sol-ju, ülkenin milli marşının çalındığı esnada ağlarken kameralara yakalandı. Kuzey Kore devlet televizyonu KRT tarafından yayınlanan görüntülerde duygulanan lider Kim'in de gözlerinin yaşardığı gözlenirken kamuoyu önünde sert bir profil çizen Kim ve eşinin yaşadığı duygu dolu anlar şaşırttı.

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, ri sol-ju