https://sputniknews.com.tr/20220816/kuzey-kore-first-ladysi-milli-mars-okunurken-gozyaslarini-tutamadi-1059991797.html
Kuzey Kore First Lady'si milli marş okunurken gözyaşlarını tutamadı
Kuzey Kore First Lady'si milli marş okunurken gözyaşlarını tutamadı
Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü için düzenlenen etkinliğe eşi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte katılan Ri Sol-ju, Kuzey Kore milli marşı... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:35+0300
2022-08-16T13:35+0300
2022-08-16T14:05+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
ri sol-ju
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Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü nedeniyle Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen anma etkinliği alışılmadık görüntülere sahne oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kameraların karşısına çok fazla çıkmayan eşi Ri Sol-ju, ülkenin milli marşının çalındığı esnada ağlarken kameralara yakalandı. Kuzey Kore devlet televizyonu KRT tarafından yayınlanan görüntülerde duygulanan lider Kim'in de gözlerinin yaşardığı gözlenirken kamuoyu önünde sert bir profil çizen Kim ve eşinin yaşadığı duygu dolu anlar şaşırttı.
kuzey kore
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, ri sol-ju
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, ri sol-ju
Kuzey Kore First Lady'si milli marş okunurken gözyaşlarını tutamadı
13:35 16.08.2022 (güncellendi: 14:05 16.08.2022) Abone ol
Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü için düzenlenen etkinliğe eşi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte katılan Ri Sol-ju, Kuzey Kore milli marşı çalındığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Kim'in de gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı.
Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü nedeniyle Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen anma etkinliği alışılmadık görüntülere sahne oldu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kameraların karşısına çok fazla çıkmayan eşi Ri Sol-ju, ülkenin milli marşının çalındığı esnada ağlarken kameralara yakalandı.
Kuzey Kore devlet televizyonu KRT tarafından yayınlanan görüntülerde duygulanan lider Kim'in de gözlerinin yaşardığı gözlenirken kamuoyu önünde sert bir profil çizen Kim ve eşinin yaşadığı duygu dolu anlar şaşırttı.