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https://tr.sputniknews.com/20220816/isvec-basbakanindan-turkiye-aciklamasi-kosullari-yerine-getirecegiz-1059989647.html
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceğiz" açıklaması yaptı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası NATO'ya katılım süreci devam eden ve bu kapsamda bir ilk olarak Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı iade etme kararı alan İsveç'ten yeni bir açıklama var. Basın konferansında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, imzalanan zaptın koşullarını yerine getireceklerini söyledi. İade kararının da İsveç kanunlarına ve uluslararası yasalara uygun olarak alındığının altını çizen Andersson işleyişin bu şekilde süreceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220811/isvec-turkiyenin-kirmizi-bultenle-aradigi-dolandiriciyi-teslim-edecek-1059811438.html
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isveç, türkiye, nato
isveç, türkiye, nato

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz

12:53 16.08.2022 (güncellendi: 13:04 16.08.2022)
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERYMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERY
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İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceğiz" açıklaması yaptı.
Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası NATO'ya katılım süreci devam eden ve bu kapsamda bir ilk olarak Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı iade etme kararı alan İsveç'ten yeni bir açıklama var.
Basın konferansında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, imzalanan zaptın koşullarını yerine getireceklerini söyledi. İade kararının da İsveç kanunlarına ve uluslararası yasalara uygun olarak alındığının altını çizen Andersson işleyişin bu şekilde süreceğini belirtti.
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İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek
11 Ağustos, 16:49
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