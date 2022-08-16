https://tr.sputniknews.com/20220816/isvec-basbakanindan-turkiye-aciklamasi-kosullari-yerine-getirecegiz-1059989647.html
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceğiz" açıklaması yaptı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T12:53+0300
2022-08-16T12:53+0300
2022-08-16T13:04+0300
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nato
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Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası NATO'ya katılım süreci devam eden ve bu kapsamda bir ilk olarak Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı iade etme kararı alan İsveç'ten yeni bir açıklama var. Basın konferansında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, imzalanan zaptın koşullarını yerine getireceklerini söyledi. İade kararının da İsveç kanunlarına ve uluslararası yasalara uygun olarak alındığının altını çizen Andersson işleyişin bu şekilde süreceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220811/isvec-turkiyenin-kirmizi-bultenle-aradigi-dolandiriciyi-teslim-edecek-1059811438.html
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isveç, türkiye, nato
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz
12:53 16.08.2022 (güncellendi: 13:04 16.08.2022) Abone ol
İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceğiz" açıklaması yaptı.
Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası NATO'ya katılım süreci devam eden ve bu kapsamda bir ilk olarak Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı iade etme kararı alan İsveç'ten yeni bir açıklama var.
Basın konferansında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, imzalanan zaptın koşullarını yerine getireceklerini söyledi. İade kararının da İsveç kanunlarına ve uluslararası yasalara uygun olarak alındığının altını çizen Andersson işleyişin bu şekilde süreceğini belirtti.