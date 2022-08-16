https://tr.sputniknews.com/20220816/isvec-basbakanindan-turkiye-aciklamasi-kosullari-yerine-getirecegiz-1059989647.html

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz

İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceğiz" açıklaması yaptı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T12:53+0300

2022-08-16T12:53+0300

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Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası NATO'ya katılım süreci devam eden ve bu kapsamda bir ilk olarak Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı iade etme kararı alan İsveç'ten yeni bir açıklama var. Basın konferansında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, imzalanan zaptın koşullarını yerine getireceklerini söyledi. İade kararının da İsveç kanunlarına ve uluslararası yasalara uygun olarak alındığının altını çizen Andersson işleyişin bu şekilde süreceğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220811/isvec-turkiyenin-kirmizi-bultenle-aradigi-dolandiriciyi-teslim-edecek-1059811438.html

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