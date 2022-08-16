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İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
İstanbul Büyükçekmece’de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon TL olan 60 bin 908 adet deterjan üretiminde... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:29+0300
2022-08-16T13:29+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri sahte deterjan üretimi, depolanması ve satışının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. 15 Ağustos tarihinde Büyükçekmece ilçesinde tespit edilen tabelasız bir işyerine operasyon yapıldı.Gerçekleştirilen operasyonda işyeri sahibi olan Y.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan emniyette suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ürettiği sahte deterjanları, marketlere ya da internetten üzerinden vatandaşlara sattığı öğrenildi.Adreste yapılan aramalarda; 4 litrelik paketler halinde bin 250 adet deterjan, bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 980 kilogram ham madde, 225 kilogram sofra tuzu bulundu. Ayrıca, 5 bin adet ambalaj, 5 bin 843 adet boş deterjan, 4 bin 940 adet deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet çeşitli markalara ait deterjan etiketi, 700 adet toz deterjan paketi, bin 475 adet çeşitli markalara ait boş karton kutu yakalanarak muhafaza altına alındı.Emniyetten yapılan bilgilendirmede, deterjanların orijinal olup olmadığını anlamak için kapağın altında marka amblemi olması gerektiği ifade edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-sahte-plaka-operasyonu-5-gozalti-1059828385.html
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türkiye, istanbul, sahte, operasyon, polis
türkiye, istanbul, sahte, operasyon, polis

İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

13:29 16.08.2022
© AAİstanbul'da sahte deterjan operasyonu
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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İstanbul Büyükçekmece’de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon TL olan 60 bin 908 adet deterjan üretiminde kullanılan aparat, bin 350 litre sıvı deterjan ham maddesi ve 980 kilogram toz deterjan ham maddesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri sahte deterjan üretimi, depolanması ve satışının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. 15 Ağustos tarihinde Büyükçekmece ilçesinde tespit edilen tabelasız bir işyerine operasyon yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonda işyeri sahibi olan Y.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan emniyette suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ürettiği sahte deterjanları, marketlere ya da internetten üzerinden vatandaşlara sattığı öğrenildi.
Adreste yapılan aramalarda; 4 litrelik paketler halinde bin 250 adet deterjan, bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 980 kilogram ham madde, 225 kilogram sofra tuzu bulundu. Ayrıca, 5 bin adet ambalaj, 5 bin 843 adet boş deterjan, 4 bin 940 adet deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet çeşitli markalara ait deterjan etiketi, 700 adet toz deterjan paketi, bin 475 adet çeşitli markalara ait boş karton kutu yakalanarak muhafaza altına alındı.
Emniyetten yapılan bilgilendirmede, deterjanların orijinal olup olmadığını anlamak için kapağın altında marka amblemi olması gerektiği ifade edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.
İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
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