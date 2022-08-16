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İETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
İETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Sultanbeyli’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:16+0300
2022-08-16T13:32+0300
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iett
otobüs
kaza
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İstanbul'da meydana gelen kazada, Sultanbeyli-Ümraniye seferini yapan 131C hattındaki İETT otobüsü aşırı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktı. Korku dolu kazada İETT otobüsünün devrilmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/birbirine-yol-vermeyen-iett-otobusu-ile-otomobil-trafikte-yogunluga-neden-oldu-1059946518.html
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iett, otobüs, kaza
iett, otobüs, kaza

İETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

13:16 16.08.2022 (güncellendi: 13:32 16.08.2022)
© İHA / İZZET AYDINİETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
İETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA / İZZET AYDIN
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Sultanbeyli’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı.
İstanbul'da meydana gelen kazada, Sultanbeyli-Ümraniye seferini yapan 131C hattındaki İETT otobüsü aşırı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktı.
Korku dolu kazada İETT otobüsünün devrilmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktığı görülüyor.
Birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
YAŞAM
Birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu
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