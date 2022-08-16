https://tr.sputniknews.com/20220816/iett-otobusu-kayganlasan-yolda-kontrolden-cikti-1059990741.html
İETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
İETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Sultanbeyli’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:16+0300
2022-08-16T13:16+0300
2022-08-16T13:32+0300
türkiye
iett
otobüs
kaza
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İstanbul'da meydana gelen kazada, Sultanbeyli-Ümraniye seferini yapan 131C hattındaki İETT otobüsü aşırı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktı. Korku dolu kazada İETT otobüsünün devrilmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/birbirine-yol-vermeyen-iett-otobusu-ile-otomobil-trafikte-yogunluga-neden-oldu-1059946518.html
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iett, otobüs, kaza
İETT otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
13:16 16.08.2022 (güncellendi: 13:32 16.08.2022) Abone ol
Sultanbeyli’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı.
İstanbul'da meydana gelen kazada, Sultanbeyli-Ümraniye seferini yapan 131C hattındaki İETT otobüsü aşırı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktı.
Korku dolu kazada İETT otobüsünün devrilmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktığı görülüyor.