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Evinin penceresinden dışarıya ateş ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Evinin penceresinden dışarıya ateş ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
İstanbul'da evinin camından sokağa doğru ateş eden bir kişi, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T11:43+0300
2022-08-16T11:43+0300
türkiye
türkiye
istanbul
tabanca
sosyal medya
gözaltı
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İstanbul Beylikdüzü'nde camdan dışarıya ateş eden kişinin gözaltına alındığın bildirildi.Olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı.Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B, tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.Daha sonra da evin camına çıkan S.B, tabanca ile dışarıya doğru ateş etti.Bu anları da kaydeden S.B, videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı.Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.
https://sputniknews.com.tr/20220811/canakkalede-kadin-cinayeti-esini-oldurup-sosyal-medyada-paylasti-1059786379.html
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türkiye, istanbul, tabanca, sosyal medya, gözaltı
türkiye, istanbul, tabanca, sosyal medya, gözaltı

Evinin penceresinden dışarıya ateş ettiği anları sosyal medyadan paylaştı

11:43 16.08.2022
© DHAEvinin penceresinden dışarıya ateş ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Evinin penceresinden dışarıya ateş ettiği anları sosyal medyadan paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© DHA
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İstanbul'da evinin camından sokağa doğru ateş eden bir kişi, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Beylikdüzü'nde camdan dışarıya ateş eden kişinin gözaltına alındığın bildirildi.
Olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı.
Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B, tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Daha sonra da evin camına çıkan S.B, tabanca ile dışarıya doğru ateş etti.
Bu anları da kaydeden S.B, videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı.
Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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