https://tr.sputniknews.com/20220816/eski-avustralya-basbakani-morrison-kendini-gizlice-bakanliklara-atamasini-savundu-1059992025.html

Eski Avustralya Başbakanı Morrison, kendini 'gizlice' bakanlıklara atamasını savundu

Eski Avustralya Başbakanı Morrison, kendini 'gizlice' bakanlıklara atamasını savundu

Avustralya'da kabinede gizlice 5 görevi icra ettiği ortaya çıkan eski Başbakan Scott Morrison, ulusal çıkarlar gereği doğru olanı yaptığını savundu. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T13:36+0300

2022-08-16T13:36+0300

2022-08-16T13:36+0300

dünya

scott morrison

avustralya

kovid-19

bakanlık

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BBC'nin haberine göre Morrison, konuya dair Facebook hesabından açıklama yaptı.Morrison, bakanların hasta oldukları ya da hastaneye kaldırıldıkları gerekçesiyle kritik anlarda görevlerini yerine getiremediklerini ifade etti.Kovid-19 gibi kriz döneminde iyi niyet çerçevesinde söz konusu eylemlerde bulunduğunu vurgulayan Morrison, eyleminden dolayı pişmanlık duyduğunu ancak söz konusu dönemde ulusal çıkarlar gereği doğru olanı yaptığını söyledi.Morrison, mali kaynaklar bakanlığı görevini üstlenmesinin farklı olduğunu ve ulusal çıkarlar gereği tartışmalı bir gaz projesinin engellenmesi için güç kazanması gerektiğini öne sürdü.Eski Başbakan Morrison, söz konusu dönemi ve eylemi 'sıra dışı dönemler ve sonucunda gelenek dışı işler' olarak nitelendirdi.Başbakan Albanese'den soruşturma açılacağı sözüAvustralya Başbakanı Anthony Albanese, dün, eski Başbakan Morrison'un kabinede gizlice 5 görevi icra ettiğini açıklarken konuyla ilgili soruşturma başlatılacağı sözünü vermişti.Albanese, başbakanlığın Morrison'un kendisini sağlık, hazine, mali kaynaklar ve içişleri bakanlığı gibi 5 pozisyona atadığı bilgisini aktardığını ifade etmişti.Morrison'un birden fazla bakanlığı tek başına idare etmesinin güçler ayrılığı ilkesinin altını oyduğunu ileri süren Albanese, söz konusu gerçeklerin halktan gizlenmesini 'son derece sıra dışı' olarak değerlendirmişti.Eski bakanların Morrison ile bakanlık koltuğunu paylaştıklarından haberdar olmadığı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220815/eski-avustralya-basbakani-morrisonun-basbakanliginda-3-bakanligi-da-ustlendigi-iddiasi-1059943329.html

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scott morrison, avustralya, kovid-19, bakanlık