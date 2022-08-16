https://sputniknews.com.tr/20220816/emre-ozpeynirci-6-ay-ve-6-km-siniri-otomotivde-yasanan-sikintiya-pansuman-olmaz-1060011881.html
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci: '6 ay ve 6 km sınırı, otomotivde yaşanan sıkıntıya pansuman olmaz'
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci: '6 ay ve 6 km sınırı, otomotivde yaşanan sıkıntıya pansuman olmaz'
İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin km şartı Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T21:38+0300
2022-08-16T21:38+0300
2022-08-17T12:04+0300
akşam postasi
ikinci el otomobil
resmi gazete
kilometre
galeri
araba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060030653_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa3b36d5e31b124d73a4d217e6416968.jpg
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci: '6 ay ve 6 km sınırı, otomotivde yaşanan sıkıntıya pansuman olmaz'
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci: '6 ay ve 6 km sınırı, otomotivde yaşanan sıkıntıya pansuman olmaz'
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce araç satamayacak.Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda ikinci el satışlarla ilgili getirilen kısıtlamayı değerlendirdi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin değerlendirmesinden satırbaşları şöyle: Otomobil fiyatı 1 milyon olmuş hâlâ birilerini suçluyorlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060030653_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_becbcdd9bdbd9aebe46b69147b829982.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
ikinci el otomobil, resmi gazete, kilometre, galeri, araba, аудио
ikinci el otomobil, resmi gazete, kilometre, galeri, araba, аудио
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci: '6 ay ve 6 km sınırı, otomotivde yaşanan sıkıntıya pansuman olmaz'
21:38 16.08.2022 (güncellendi: 12:04 17.08.2022) Abone ol
İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin km şartı Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda ikinci el satışlarla ilgili getirilen kısıtlamayı değerlendirdi. Özpeynirci, ‘’Talebe karşı arz sıkıntısı olduğu için bu tedbirler pansuman olmaz’’ dedi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce araç satamayacak.
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda ikinci el satışlarla ilgili getirilen kısıtlamayı değerlendirdi.
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin değerlendirmesinden satırbaşları şöyle:
‘’6 ay ve 6 bin kilometre meselesini geçen hafta pazartesi günü ilk ben yazmıştım ve Ticaret Bakanlığı da hemen arkasından teyit etti. Dün gece Resmi Gazete ile de yürürlüğe girdi. Yaptıkları yaraya merhem olmaz. Çünkü otomotiv fiyatları öyle bir seviyeye gelmiş durumda ki fiyatlar inmeden istediğinizi suçlayın, eğer vatandaş otomotiv alamıyorsa bu sıkıntı da devam edecektir.
Her 6 ayda bir 'Şöyle düzenleme getirildi, şöyle tedbirler alındı' diye söyleriz. Buradaki yasak şahıslara yönelik değil, şirketlere yönelik. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması sadece şirketlere yönelik. 2. el araç satışı ticareti yapan 6 ay boyuna ya da 6 bin kilometre boyunca satamayacaklar. 2. El ticareti yapanlar da galeriler, ve 2.el şirketler. Bunların da yüzde 90’ına yakını şirket üzerine almıyor. Bayiler şirket üzerine sattıkları zaman distribütörler bunu takip ediyorlar. Bu şirketler daha çok şahıs üzerine oluyor. İşin büyük kısmı buradan yürüdüğü için fırsatçılığa engel olabilecek bir şey değil. Fakat bu sektör dışından bu işi yapanlar var. Otomobil alıp satmayı karlı iş olarak gören kişiler engellenmiş olabilir ama sistem zaten baştan başa yanlış. Şu an az sayıda sıfır araç var ve hem kurlardan dolayı fiyat artıyor hem de üretim maliyetlerinden dolayı fiyat artıyor. Türkiye’deki ilkel vergi sistemini de düşünürsek araç fiyatları astronomik şekilde artıyor. Az araç varken fiyatlar yüksek olduğu dönemde otomotivler yatırım aracı haline geldi. Normal şartlarda otomotiv bir ihtiyaçtır ama otomotivler yatırım aracı haline geldiği için fırsatçılık otomatik olarak doğuyor. Bu işi çözmek yerine temelde otomotiv fiyatlarını nasıl ucuzlatırız onu düşünmek gerekiyor.’’
Otomobil fiyatı 1 milyon olmuş hâlâ birilerini suçluyorlar
‘’Dünyanın en pahalı otomobillerine biniyoruz ve dünyanın en yüksek vergilerini ödüyoruz. Normal otomobil fiyatları 500 bin liradan başlıyor, alınabilecek otomobil fiyatları 1 milyon lira olmuşken bizhâlâ birilerini suçlamaya birilerini yakalamaya, yasaklamaya çalışıyoruz. Bu işin temelden çözülmesi gerekiyor. Türkiye’de vatandaş mobil ihtiyacını nasıl karşılayabilir bu hakkı nasıl verebiliriz demiyoruz da birtakım tedbirlere günü kurtarıyoruz. Talebe karşı arz sıkıntısı olduğu için bu tedbirler pansuman olmaz. Şirketlerin 6 ay boyunca araç satmaması arzın daha da düşmesine sebep olacak. Arz daha da düşünce talep düşmeyince fiyat düşer mi? Düşmez. Süre verilen 15 Eylül’e kadar süre verildi. Vatandaşlar şirketleri mi şahısları mı ilgilendiriyor acaba diye panik oldu, satmaya çalıştılar. Fakat bu geçici bir süre ve balon fiyatlardan yüzde 5 düşer. Ancak arzı daha da düşürecekleri için fiyatlar artmaya devam edecektir.’’