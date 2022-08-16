Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci: '6 ay ve 6 km sınırı, otomotivde yaşanan sıkıntıya pansuman olmaz'

‘’6 ay ve 6 bin kilometre meselesini geçen hafta pazartesi günü ilk ben yazmıştım ve Ticaret Bakanlığı da hemen arkasından teyit etti. Dün gece Resmi Gazete ile de yürürlüğe girdi. Yaptıkları yaraya merhem olmaz. Çünkü otomotiv fiyatları öyle bir seviyeye gelmiş durumda ki fiyatlar inmeden istediğinizi suçlayın, eğer vatandaş otomotiv alamıyorsa bu sıkıntı da devam edecektir.

Her 6 ayda bir 'Şöyle düzenleme getirildi, şöyle tedbirler alındı' diye söyleriz. Buradaki yasak şahıslara yönelik değil, şirketlere yönelik. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması sadece şirketlere yönelik. 2. el araç satışı ticareti yapan 6 ay boyuna ya da 6 bin kilometre boyunca satamayacaklar. 2. El ticareti yapanlar da galeriler, ve 2.el şirketler. Bunların da yüzde 90’ına yakını şirket üzerine almıyor. Bayiler şirket üzerine sattıkları zaman distribütörler bunu takip ediyorlar. Bu şirketler daha çok şahıs üzerine oluyor. İşin büyük kısmı buradan yürüdüğü için fırsatçılığa engel olabilecek bir şey değil. Fakat bu sektör dışından bu işi yapanlar var. Otomobil alıp satmayı karlı iş olarak gören kişiler engellenmiş olabilir ama sistem zaten baştan başa yanlış. Şu an az sayıda sıfır araç var ve hem kurlardan dolayı fiyat artıyor hem de üretim maliyetlerinden dolayı fiyat artıyor. Türkiye’deki ilkel vergi sistemini de düşünürsek araç fiyatları astronomik şekilde artıyor. Az araç varken fiyatlar yüksek olduğu dönemde otomotivler yatırım aracı haline geldi. Normal şartlarda otomotiv bir ihtiyaçtır ama otomotivler yatırım aracı haline geldiği için fırsatçılık otomatik olarak doğuyor. Bu işi çözmek yerine temelde otomotiv fiyatlarını nasıl ucuzlatırız onu düşünmek gerekiyor.’’