https://sputniknews.com.tr/20220816/durusmada-bayilan-ece-erken-ile-ilgili-aciklama-basini-vurdugu-icin-hastane-kontrolu-gerekebilir-1059992735.html
Duruşmada bayılan Ece Erken ile ilgili açıklama: Başını vurduğu için hastane kontrolü gerekebilir
Duruşmada bayılan Ece Erken ile ilgili açıklama: Başını vurduğu için hastane kontrolü gerekebilir
Ece Erken’in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:45+0300
2022-08-16T13:45+0300
2022-08-16T13:54+0300
ece erken
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
dava
baygınlık
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Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada Ece Erken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, Adliye önünde açıklama yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20220816/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-davasinda-ilk-durusma-basladi-1059988802.html
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ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu, dava, baygınlık
ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu, dava, baygınlık
Duruşmada bayılan Ece Erken ile ilgili açıklama: Başını vurduğu için hastane kontrolü gerekebilir
13:45 16.08.2022 (güncellendi: 13:54 16.08.2022) Abone ol
Ece Erken’in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, “Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.
Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada Ece Erken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı.
Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, Adliye önünde açıklama yaptı:
“Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek."