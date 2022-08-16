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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Gazprom: Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatı kış mevsiminde 4 bin doları aşabilir
CANLI | Gazprom: Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatı kış mevsiminde 4 bin doları aşabilir
Rus devlet enerji Şirketi Gazprom, Avrupa'da spot piyasasında gazın bin metreküp fiyatının 2 bin 500 dolara ulaştığını, bu eğilimin devam etmesi ile... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-16T13:04+0300
ukrayna krizi
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, tahıl, yaptırım, avrupa birliği, abd, новый онлайн для белой редактуры
Gazprom - Sputnik Türkiye

CANLI | Gazprom: Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatı kış mevsiminde 4 bin doları aşabilir

09:19 16.08.2022 (güncellendi: 13:04 16.08.2022)
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Rus devlet enerji Şirketi Gazprom, Avrupa'da spot piyasasında gazın bin metreküp fiyatının 2 bin 500 dolara ulaştığını, bu eğilimin devam etmesi ile muhafazakar tahminlere göre kış mevsiminde bin metreküp gaz fiyatının 4 bin doları aşabileceğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Volgogradskaya bölgesinde bir petrol boru hattına yönelik düzenlenmesi planlanan terör saldırısını engellediğini duyurdu.
Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, Kiev yönetiminin 2022'nin sonuna kadar Batılı ortaklardan 12 ila 16 milyar dolar daha almayı beklediğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
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Dün, 09:15
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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13:21 16.08.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Cankoy yakınındaki askeri depo sabotaj sonucu hasar gördü
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'ın Mayskoye bölgesinde, Cankoy yerleşiminin yakınında bulunan mühimmat deposunun sabotaj sonucu hasar gördüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “16 Ağustos sabahı Cankoy yerleşimi yakınlarındaki askeri depo sabotaj sonucunda hasar gördü” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca askeri depodaki patlamanın elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu ve konut binaları dahil olmak üzere bir dizi sivil altyapı tesisinde hasara yol açtığı belirtildi.
Olayda ciddi şekilde yaralanan olmadığını duyuran bakanlık, sabotajın yol açtığı sonuçları ortadan kaldırma çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Cankoy yerleşiminin yakınında bulunan mühimmat deposunda çıkan yangının mühimmat patlamasına neden olduğunu açıklamıştı.
13:17 16.08.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.
Ayrıca, görüşmede tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezindeki işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet de ifade edildi.
13:03 16.08.2022
Gazprom: Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatı kış mevsiminde 4 bin doları aşabilir
Rus devlet enerji Şirketi Gazprom, Avrupa'da spot piyasasında gazın bin metreküp fiyatının 2 bin 500 dolara ulaştığını, bu eğilimin devam etmesi ile muhafazakar tahminlere göre kış mevsiminde bin metreküp gaz fiyatının 4 bin doları aşabileceğini bildirdi.
Gazprom’un resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Avrupa'daki spot piyasalarda gaz fiyatlarının 2 bin 500 dolar seviyesini aştığını belirtmek gerekir. Muhafazakar tahminlere göre, eğilim devam ederse fiyatlar kışın bin metreküp başına 4 bin doları aşacak” ifadelerine yer verildi.
12:43 16.08.2022
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
Ukrayna krizi
Şoygu: Ukrayna'daki özel askeri operasyon tek kutuplu dünyanın sonunu getirdi
12:43
10:32 16.08.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
Ukrayna krizi
Putin: Batı, egemenliğini sürdürmek için bağımsız ülkeleri itaat etmeleri için zorluyor
10:30
10:26 16.08.2022
Rusya: Hassas silahlarla yapılan atışlarla 70’ten fazla aşırı milliyetçi etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirdiği atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin farklı mevzilerinde bulunan 70’in üzerinde aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon hakkında güncel bilgileri aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirdiği atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 46. Tugayı'nın komuta noktasında 20'den fazla, 72. Tugay'ın mevzilerinde ise 50’nin üzerinde aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
‘Artyomovsk yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusunun bıraktığı Fransız yapımı yasaklı mayınlar bulundu’
Konaşenkov, “Ukrayna birliklerinin Artyomovsk yakınlarındaki mevzilerinden çekilmesinin ardından hazır konuma getirildikten sonra çıkarılamayan ve etkisiz hale getirilemeyen 50’nin üzerinde Fransız yapımı EMP F2 anti-tank mayınları bulundu, bu Kiev rejimi ve Batılı sponsorları tarafından Cenevre Sözleşmesinin açık bir şekilde ihlal edildiğini gösteriyor” diye konuştu.
‘Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusunun 7 komuta karakolunu ve 182 bölgede yoğunlaşan insan gücünü vurdu’
Rus hava, topçu ve füze kuvvetlerinin düşman güçlerin mevzilerine atış yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Son bir günde Ukrayna 14. Mekanize Tugayı’nın Soledar kentinin yakınındaki komuta merkezi dahil 7 komuta karakolu vuruldu, ayrıca 182 bölgede yoğunlaşan insan gücü, silah ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi” diyerek, ayrıca Nikolayev bölgesinde bir tespit ve hedefleme radar istasyonunun, Zaytesvo yerleşim bölgesinde bir mühimmat deposunun ve Harkov bölgesinde bir yakıt deposunun vurulduğu bilgisini verdi.
Tümgeneral Konaşenkov, topçu kuvvetlerinin mücadelesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Harkov bölgesinde 2 Grad çok namlulu roketatar sistemi müfrezesinin vurulduğunu, ayrıca DHC’nin ve Zaporojye bölgesinde yer alan farklı yerleşimlerde 3 Giatsint-B topçu müfrezesi ile 5 D-30 obüs müfrezesinin atış mevzilerinde etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını düşürdüğü, ayrıca çok sayıda düşman füzesini önlediği bilgisini aktaran Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 267 uçak, 148 helikopter, bin 743 insansız hava aracı, 365 uçaksavar füze sistemi, 4 bin 328 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 799 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 307 sahra ve havan topu ile 4 bin 902 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
09:51 16.08.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’da bir askeri birlikte mühimmat patlaması meydana geldi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'ın Mayskoye yerleşim bölgesinde çitle çevrili bir mühimmat depolama sahasında patlama meydana geldiğini, olayda ciddi şekilde yaralanan olmadığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “16 Ağustos tarihinde Moskova saatiyle yaklaşık 06.15'te (TSİ ile aynı), Mayskoye (Cankoy bölgesi) yerleşim bölgesinde ordu birliklerinden birinde çitle çevrili geçici mühimmat depolama sahasında yangın çıktı. Yangın sonucu depoda muhafaza edilen mühimmat infilak etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca olay yerinden gelen rapora göre şu ana kadar ciddi yaralanma durumunun tespit edilmediği, yangını söndürmek ve yangının nedenlerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
09:50 16.08.2022
Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 3.4 milyonu açtı
Sputnik'e konuşan kaynak, 24 Şubat'ta askeri harekatın başlamasından bu yana Ukrayna ve Donbass cumhuriyetlerinden Rusya topraklarına gelen sığınmacı sayısının 3.4 milyonu geçtiğini duyurdu.
09:18 16.08.2022
Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yujniy'den 2, Çernomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi.
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