CANLI | Gazprom: Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatı kış mevsiminde 4 bin doları aşabilir

Rusya: Hassas silahlarla yapılan atışlarla 70’ten fazla aşırı milliyetçi etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirdiği atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin farklı mevzilerinde bulunan 70’in üzerinde aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon hakkında güncel bilgileri aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirdiği atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 46. Tugayı'nın komuta noktasında 20'den fazla, 72. Tugay'ın mevzilerinde ise 50’nin üzerinde aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

‘Artyomovsk yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusunun bıraktığı Fransız yapımı yasaklı mayınlar bulundu’

Konaşenkov, “Ukrayna birliklerinin Artyomovsk yakınlarındaki mevzilerinden çekilmesinin ardından hazır konuma getirildikten sonra çıkarılamayan ve etkisiz hale getirilemeyen 50’nin üzerinde Fransız yapımı EMP F2 anti-tank mayınları bulundu, bu Kiev rejimi ve Batılı sponsorları tarafından Cenevre Sözleşmesinin açık bir şekilde ihlal edildiğini gösteriyor” diye konuştu.

‘Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ordusunun 7 komuta karakolunu ve 182 bölgede yoğunlaşan insan gücünü vurdu’

Rus hava, topçu ve füze kuvvetlerinin düşman güçlerin mevzilerine atış yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Son bir günde Ukrayna 14. Mekanize Tugayı’nın Soledar kentinin yakınındaki komuta merkezi dahil 7 komuta karakolu vuruldu, ayrıca 182 bölgede yoğunlaşan insan gücü, silah ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi” diyerek, ayrıca Nikolayev bölgesinde bir tespit ve hedefleme radar istasyonunun, Zaytesvo yerleşim bölgesinde bir mühimmat deposunun ve Harkov bölgesinde bir yakıt deposunun vurulduğu bilgisini verdi.

Tümgeneral Konaşenkov, topçu kuvvetlerinin mücadelesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Harkov bölgesinde 2 Grad çok namlulu roketatar sistemi müfrezesinin vurulduğunu, ayrıca DHC’nin ve Zaporojye bölgesinde yer alan farklı yerleşimlerde 3 Giatsint-B topçu müfrezesi ile 5 D-30 obüs müfrezesinin atış mevzilerinde etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını düşürdüğü, ayrıca çok sayıda düşman füzesini önlediği bilgisini aktaran Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 267 uçak, 148 helikopter, bin 743 insansız hava aracı, 365 uçaksavar füze sistemi, 4 bin 328 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 799 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 307 sahra ve havan topu ile 4 bin 902 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.