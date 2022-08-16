https://tr.sputniknews.com/20220816/bakan-nebati-motorlu-arac-sektorunde-haksiz-fiyat-artisina-sebep-olan-100-bin-mukellef-tespit-ettik-1059982190.html

Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik

Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T10:49+0300

2022-08-16T10:49+0300

2022-08-16T11:13+0300

ekonomi

nureddin nebati

otomobil

fiyat

ekonomi

denetim

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlıyız. RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR’ına takıldı.” dedi.Araç alım satımı kıskaç altındaRADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, şu detayları da paylaştı:Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini de vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220811/turkiyede-denetimi-yapilan-11-bin-813-urunden-642si-guvensiz-bulundu-1059795464.html

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nureddin nebati, otomobil, fiyat, ekonomi, denetim