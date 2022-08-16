https://tr.sputniknews.com/20220816/bakan-nebati-motorlu-arac-sektorunde-haksiz-fiyat-artisina-sebep-olan-100-bin-mukellef-tespit-ettik-1059982190.html
Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T10:49+0300
2022-08-16T10:49+0300
2022-08-16T11:13+0300
ekonomi
nureddin nebati
otomobil
fiyat
ekonomi
denetim
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlıyız. RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR’ına takıldı.” dedi.Araç alım satımı kıskaç altındaRADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, şu detayları da paylaştı:Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini de vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220811/turkiyede-denetimi-yapilan-11-bin-813-urunden-642si-guvensiz-bulundu-1059795464.html
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nureddin nebati, otomobil, fiyat, ekonomi, denetim
Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit ettik
10:49 16.08.2022 (güncellendi: 11:13 16.08.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlıyız. RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR’ına takıldı.” dedi.
Araç alım satımı kıskaç altında
RADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, şu detayları da paylaştı:
“Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor.”
Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini de vurguladı.