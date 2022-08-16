https://tr.sputniknews.com/20220816/bakan-cavusoglu-suriye-ve-turkiye-icinde-bu-isi-kizistirmak-isteyenler-sozlerimizi-carptirdi-1059988287.html

Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı

Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T12:52+0300

2022-08-16T12:52+0300

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politika

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanı

suriye

türkiye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim siyasi çözüme değil askeri çözüme inanıyor. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Bunun için rejimle muhalefet temas kurmalı, bunu hep söylüyorum." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, "Sadece Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler bizim sözlerimizi çarptırdılar" dedi.

suriye

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, suriye, türkiye