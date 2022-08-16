https://tr.sputniknews.com/20220816/bakan-cavusoglu-suriye-ve-turkiye-icinde-bu-isi-kizistirmak-isteyenler-sozlerimizi-carptirdi-1059988287.html
Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı
Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T12:52+0300
2022-08-16T12:52+0300
2022-08-16T13:12+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanı
suriye
türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim siyasi çözüme değil askeri çözüme inanıyor. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Bunun için rejimle muhalefet temas kurmalı, bunu hep söylüyorum." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, "Sadece Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler bizim sözlerimizi çarptırdılar" dedi.
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, suriye, türkiye
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, suriye, türkiye
Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı
12:52 16.08.2022 (güncellendi: 13:12 16.08.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim siyasi çözüme değil askeri çözüme inanıyor. Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Bunun için rejimle muhalefet temas kurmalı, bunu hep söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "Sadece Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler bizim sözlerimizi çarptırdılar" dedi.