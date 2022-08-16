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https://tr.sputniknews.com/20220816/almanya-artan-enerji-maliyetlerini-tuketiciye-yansitacak-1059982818.html
Almanya, artan enerji maliyetlerini tüketiciye yansıtacak
Almanya, artan enerji maliyetlerini tüketiciye yansıtacak
Almanya'da artan enerji maliyetlerini tüketiciye yansıtacak uygulamanın detayları belli oldu. Buna göre uygulama Ekim ayından itibaren devreye girecek ve... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T11:06+0300
2022-08-16T11:06+0300
ekonomi
almanya
doğalgaz
enerji
fatura
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Almanya’da doğalgaz tüketicileri, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azaltılması sonrası ülkenin yükselen enerji maliyetlerini tüketicilere yansıtma planı kapsamında kilovat saat başına 2.419 euro cent fazla ödeme yapacak.BloombergHT'nin aktardığına göre Trading Hub Europe'dan yapılan açıklamada, artışın ekim ayından itibaren devreye gireceği belirtildi. Buna göre dört kişilik ortalama bir ailenin enerji maliyetleri 500 euro civarında artacak.Kamu kurumları, dördüncü çeyreğin başından itibaren eksik Rus tedarikini dengelemek için maliyetleri iletebilecek. Öte yandan Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, tüketicilerin üzerindeki yükü en azından kısmen hafifletmek amacıyla vergiyi satış vergisinden muaf tutmanın yollarını arayacağını söyledi.BNetzA olarak bilinen Federal Şebeke Ajansı'nın verilerine göre, Almanya'nın gaz depolama tesisleri yüzde 75 oranında dolu.
https://tr.sputniknews.com/20220812/almanya-ekonomi-bakani-kamu-binalarinda-termostat-19-derecenin-ustunu-gostermeyecek-1059857956.html
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almanya, doğalgaz, enerji, fatura

Almanya, artan enerji maliyetlerini tüketiciye yansıtacak

11:06 16.08.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAlmanya - Rusya - doğalgaz
Almanya - Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Almanya'da artan enerji maliyetlerini tüketiciye yansıtacak uygulamanın detayları belli oldu. Buna göre uygulama Ekim ayından itibaren devreye girecek ve kilovat saat başına 2.419 euro sent artış ek maliyet getirecek.
Almanya’da doğalgaz tüketicileri, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azaltılması sonrası ülkenin yükselen enerji maliyetlerini tüketicilere yansıtma planı kapsamında kilovat saat başına 2.419 euro cent fazla ödeme yapacak.
BloombergHT'nin aktardığına göre Trading Hub Europe'dan yapılan açıklamada, artışın ekim ayından itibaren devreye gireceği belirtildi. Buna göre dört kişilik ortalama bir ailenin enerji maliyetleri 500 euro civarında artacak.
Kamu kurumları, dördüncü çeyreğin başından itibaren eksik Rus tedarikini dengelemek için maliyetleri iletebilecek.
Öte yandan Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, tüketicilerin üzerindeki yükü en azından kısmen hafifletmek amacıyla vergiyi satış vergisinden muaf tutmanın yollarını arayacağını söyledi.
BNetzA olarak bilinen Federal Şebeke Ajansı'nın verilerine göre, Almanya'nın gaz depolama tesisleri yüzde 75 oranında dolu.
Visitors walk in the glass cupola of the Reichstag building that hosts the German parliament (Bundestag) and look at a German flag in Berlin, Germany, on June 10, 2016. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
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