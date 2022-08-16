Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220816/6li-masa-pazar-gunu-toplaniyor-1059992302.html
6'lı masa pazar günü toplanıyor
6'lı masa pazar günü toplanıyor
Altı muhalefet partisi lideri, 6. toplantı için 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Masada... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:39+0300
2022-08-16T13:39+0300
politika
muhalefet
chp
iyi parti
deva partisi
gelecek partisi
saadet partisi
demokrat parti (dp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_99c885bc1a21597782c44d9f009533b1.jpg
Altılı masada ilk tur 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nde yapılacak toplantı ile tamamlanacak.Liderler bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirerek bundan sonrasına ilişkin olarak yol haritasını belirleyecek.Altıncı toplantının en önemli gündem maddesi, kurulan komisyonların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi olacak.Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını çıkartacak olan komisyonun son aşamaya getirdiği çalışma ele alınacak.Seçim güvenliği ve diğer komisyonların gündemlerindeki başlıklar da gözden geçirilecek.Liderler buluşması devam edecek mi̇?Toplantıda liderler buluşmasının devam edip etmeyeceğine de karar verilecek.Partilerdeki ortak kanaat genel başkanlar düzeyinde düzenli olarak yapılan toplantıların devam etmesi yönünde. Ancak ikinci turun hangi sürelerde ve nasıl bir içerikle yapılacağını liderler belirleyecek.'Cumhurbaşkanı adayı' gündemde mi?Seçim takvimi ve olası seçimin erkene alınması durumu da masada olacak. Toplantıda ittifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayı konusunun resmi gündem maddesi olması beklenmiyor.Konu ancak herhangi bir liderin gündeme taşıması durumunda konuşulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-varank-biz-samanyolu-galaksisi-dedigimizde-muhalefetin-aklina-saman-geliyor-1059914668.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b23bb79a82c0436d9a5c4cee8df346c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muhalefet, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp)
muhalefet, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp)

6'lı masa pazar günü toplanıyor

13:39 16.08.2022
© SputnikCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Altı muhalefet partisi lideri, 6. toplantı için 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Masada komisyonların çalışmaları ve seçim takvimi var.
Altılı masada ilk tur 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nde yapılacak toplantı ile tamamlanacak.
Liderler bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirerek bundan sonrasına ilişkin olarak yol haritasını belirleyecek.
Altıncı toplantının en önemli gündem maddesi, kurulan komisyonların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi olacak.
Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını çıkartacak olan komisyonun son aşamaya getirdiği çalışma ele alınacak.
Seçim güvenliği ve diğer komisyonların gündemlerindeki başlıklar da gözden geçirilecek.

Liderler buluşması devam edecek mi̇?

Toplantıda liderler buluşmasının devam edip etmeyeceğine de karar verilecek.
Partilerdeki ortak kanaat genel başkanlar düzeyinde düzenli olarak yapılan toplantıların devam etmesi yönünde. Ancak ikinci turun hangi sürelerde ve nasıl bir içerikle yapılacağını liderler belirleyecek.

'Cumhurbaşkanı adayı' gündemde mi?

Seçim takvimi ve olası seçimin erkene alınması durumu da masada olacak. Toplantıda ittifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayı konusunun resmi gündem maddesi olması beklenmiyor.
Konu ancak herhangi bir liderin gündeme taşıması durumunda konuşulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
POLİTİKA
Bakan Varank: Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde, muhalefetin aklına 'saman' geliyor
14 Ağustos, 17:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала