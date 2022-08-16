https://tr.sputniknews.com/20220816/6li-masa-pazar-gunu-toplaniyor-1059992302.html
6'lı masa pazar günü toplanıyor
6'lı masa pazar günü toplanıyor
Altı muhalefet partisi lideri, 6. toplantı için 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Masada... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:39+0300
2022-08-16T13:39+0300
2022-08-16T13:39+0300
politika
muhalefet
chp
iyi parti
deva partisi
gelecek partisi
saadet partisi
demokrat parti (dp)
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Altılı masada ilk tur 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nde yapılacak toplantı ile tamamlanacak.Liderler bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirerek bundan sonrasına ilişkin olarak yol haritasını belirleyecek.Altıncı toplantının en önemli gündem maddesi, kurulan komisyonların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi olacak.Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını çıkartacak olan komisyonun son aşamaya getirdiği çalışma ele alınacak.Seçim güvenliği ve diğer komisyonların gündemlerindeki başlıklar da gözden geçirilecek.Liderler buluşması devam edecek mi̇?Toplantıda liderler buluşmasının devam edip etmeyeceğine de karar verilecek.Partilerdeki ortak kanaat genel başkanlar düzeyinde düzenli olarak yapılan toplantıların devam etmesi yönünde. Ancak ikinci turun hangi sürelerde ve nasıl bir içerikle yapılacağını liderler belirleyecek.'Cumhurbaşkanı adayı' gündemde mi?Seçim takvimi ve olası seçimin erkene alınması durumu da masada olacak. Toplantıda ittifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayı konusunun resmi gündem maddesi olması beklenmiyor.Konu ancak herhangi bir liderin gündeme taşıması durumunda konuşulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-varank-biz-samanyolu-galaksisi-dedigimizde-muhalefetin-aklina-saman-geliyor-1059914668.html
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muhalefet, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp)
muhalefet, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp)
6'lı masa pazar günü toplanıyor
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Altı muhalefet partisi lideri, 6. toplantı için 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Masada komisyonların çalışmaları ve seçim takvimi var.
Altılı masada ilk tur 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nde yapılacak toplantı ile tamamlanacak.
Liderler bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirerek bundan sonrasına ilişkin olarak yol haritasını belirleyecek.
Altıncı toplantının en önemli gündem maddesi, kurulan komisyonların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi olacak.
Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını çıkartacak olan komisyonun son aşamaya getirdiği çalışma ele alınacak.
Seçim güvenliği ve diğer komisyonların gündemlerindeki başlıklar da gözden geçirilecek.
Liderler buluşması devam edecek mi̇?
Toplantıda liderler buluşmasının devam edip etmeyeceğine de karar verilecek.
Partilerdeki ortak kanaat genel başkanlar düzeyinde düzenli olarak yapılan toplantıların devam etmesi yönünde. Ancak ikinci turun hangi sürelerde ve nasıl bir içerikle yapılacağını liderler belirleyecek.
'Cumhurbaşkanı adayı' gündemde mi?
Seçim takvimi ve olası seçimin erkene alınması durumu da masada olacak. Toplantıda ittifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayı konusunun resmi gündem maddesi olması beklenmiyor.
Konu ancak herhangi bir liderin gündeme taşıması durumunda konuşulacak.