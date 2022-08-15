'Türkiye-Suriye diyaloğu 4 yıldır oluşturuluyor, şimdi hız kazansa da Şam yoğurdu üfleyerek yiyor'

"Dört yıldır bu görüşmeler sürüyor ve önemli mesafe kaydedildi. Ama bu mesafenin özellikle Suriye tarafı için yeterli olup olmadığını bilmiyoruz. Şu ana kadar yeterli olmadığı kanaati büyük ölçüde hakim. Türkiye gazetesiyle başlayan ve asıl Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamasıyla alevlenen ve çok hızlı gelişen olaylar gördük. Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde bazı gelişmeler oldu. Ama önemli olan nokta şu: Suriye tarafında bu gelişmeler Türkiye’deki kadar yankı bulmuş değil, dikkatle izleniyor. Ama Türkiye’de bu iş çok fazla işleniyor. Suriye tarafı bu kez beklemeyi tercih ediyor gibi. Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye kontrolündeki topraklarda gelişmelere dair bilinçli olarak açıklama yapmamayı tercih ettiler. Sadece bir haber çıktı, o da Dışişleri Bakanı’nın bu konuda Türkiye’nin sözlerinden çok eylemlerinin ne olacağını görmek istediklerine dair bir beklenti haberiydi. Bunu da teyit edemiyoruz.

Burada net olan şu: Türk tarafı bu işin üzerinde yoğun olarak duruyor. Bir şekilde Suriye ile uzlaşmak değil ama uzlaşıyor gibi görünmek, diyalog içine girmek istiyor. İç kamuoyu ve dışarıya yönelik amaçları var ama böyle bir isteğin olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Ortaya net bir şekilde daha çıkmış olan şey, Suriye tarafı 'yoğurdu üfleyerek' yiyor. Geçmişte olduğu gibi tamamen reddeden önünü kapatan açıklamalar yapmıyor. Ama beklemeyi ve kendi istekleri ölçüsünde Türkiye’nin taviz verip vermeyeceğini görmek istiyor. Benim görüşüm de bu ikili diyalog meselesinde Suriye’nin ekonomik ve siyasi olarak zor durumda olduğu gerçekleri var. Ama Türkiye ile Suriye arasındaki diyalog meselesinde mülteciler konusunu da düşünürsek yönetimin içeride sıkışmış olması ve önünde belki de erkene alınacak olan bir seçim takviminin olması nedeniyle asıl zorda ve acelesi olanın Türkiye olduğuna dair net bir görüşleri var diyebiliriz.”