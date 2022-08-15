https://sputniknews.com.tr/20220815/opusen-brejnev-honeckeri-resmeden-dmitriy-brubel-hayatini-kaybetti-1059958009.html
Öpüşen Brejnev-Honecker’i resmeden Dmitriy Brubel hayatını kaybetti
Öpüşen Brejnev-Honecker’i resmeden Dmitriy Brubel hayatını kaybetti
Sovyet lideri Leonid Brejnev ve Doğu Almanya lideri Erich Honecker’in öpüştüğü “Tanrım, Bu Ölümcül Aşktan Kurtulmama Yardım Et” adlı duvar resmini yapan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T20:02+0300
2022-08-15T20:02+0300
2022-08-16T10:49+0300
yaşam
sscb
leonid brejnev
doğu almanya
berlin duvarı
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The Art Newspaper Russia Baş Editörü Milena Orlova’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dima Vrubel öldü. Tüm yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum” diye açıkladı.Vrubel’in eşi Viktoriya Timofeyeva, kocasının haziran sonunda koronavirüse yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Vrubel, Sovyet lideri Leonid Brejnev ile Doğu Almanya lideri Erich Honecker’in 1979’daki öpüşmesinden hareketle Berlin Duvarı’na yaptığı “Tanrım, Bu Ölümcül Aşktan Kurtulmama Yardım Et” adlı duvar resmi ile tanınıyor.
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sscb, leonid brejnev, doğu almanya, berlin duvarı
sscb, leonid brejnev, doğu almanya, berlin duvarı
Öpüşen Brejnev-Honecker’i resmeden Dmitriy Brubel hayatını kaybetti
20:02 15.08.2022 (güncellendi: 10:49 16.08.2022) Abone ol
Sovyet lideri Leonid Brejnev ve Doğu Almanya lideri Erich Honecker’in öpüştüğü “Tanrım, Bu Ölümcül Aşktan Kurtulmama Yardım Et” adlı duvar resmini yapan Dmitriy Vrubel’in hayatını kaybettiği açıklandı.
The Art Newspaper Russia Baş Editörü Milena Orlova’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dima Vrubel öldü. Tüm yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum” diye açıkladı.
Vrubel’in eşi Viktoriya Timofeyeva, kocasının haziran sonunda koronavirüse yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Vrubel, Sovyet lideri Leonid Brejnev ile Doğu Almanya lideri Erich Honecker’in 1979’daki öpüşmesinden hareketle Berlin Duvarı’na yaptığı “Tanrım, Bu Ölümcül Aşktan Kurtulmama Yardım Et” adlı duvar resmi ile tanınıyor.